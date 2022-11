Nei suoi primi cinque giorni d’uscita Call of Duty Warzone 2 ha già superato i 25 milioni di giocatori connessi. Negli scorsi mesi si è parlato tantissimo di questo nuovo progetto di Activision per la serie, introducendo una certa curiosità nei fan che ad oggi sembra ampiamente confermata.

Thank you Call of Duty #Warzone2 players pic.twitter.com/gShG9I1fZl — Call of Duty (@CallofDuty) November 21, 2022

Se con il suo capitolo precedente la community è cresciuta ulteriormente confermandosi nel tempo, con Call of Duty Warzone 2 sembra che il valore di questi videogiochi si sia definitivamente consolidato anche oltre la dimensione dei suoi abituali consumatori.

Il raggiungimento di un numero così elevato di utenti online fin dall’inizio è sicuramente dovuto alle varie novità che 2.0 ha cercato e sta cercando di portare per distanziarsi dagli altri precedenti titoli, imprimendo una sperimentazione generale che sembra far gola agli appassionati di Cod, forse anche rinfrescando dalle esperienze precedenti (come le nuove mappe e la nuova modalità DMZ, una nuova modalità sandbox a estrazione tutta originale che sovverte i canoni più classici).

L’annuncio ufficiale sul raggiungimento dei 25 milioni di giocatori connessi è arrivato direttamente dal profilo ufficiale Twitter del titolo, con un ringraziamento a tutti i “Call of Duty players” e un’immagine esplicativa del grande numero in gioco. Si tratta sicuramente di un record per questa saga che dino ad ora non aveva mai raggiunto un tale numero di persone in così poco tempo.

Il grande supporto iniziale sarà confermato anche in futuro dai videogiocatori? Una tale risposta da parte degli appassionati, inoltre, ispirerà ulteriormente il progetto nei suoi prossimi passi? Non ci resta che attendere nuovi dettagli, ipotizzando che l’amore fino ad ora mostrato non possa fa altro che incentivare verso il futuro. Siamo soltanto all’inizio con Call of Duty Warzone 2, c’è ancora moltissimo da vedere, da fare e da considerare con una community, però, totalmente intenzionata a lanciarsi in tutte le nuove sfide del caso.