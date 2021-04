Call of Duty Warzone: il viaggio rapido potrebbe essere tra le prossime aggiunte

Call of Duty Warzone ha da poco dato il benvenuto alla Stagione 3 con diverse novità, la prima su tutte, ovviamente una mappa di gioco leggermente stravolta ma decisamente migliorata. Sebbene infatti la vecchia Verdansk sia stata distrutta attraverso un attacco nucleare, i giocatori continuano a divertirsi nella versione ’84, uno stratagemma intelligente per non cambiare drasticamente tutto quello che il team ha creato con i corposi aggiornamenti rilasciati durante il suo primo anno di vita.

Abbiamo visto come Raven Software ha dichiarato poco fa di aver corretto quel fastidioso bug nel quale era possibile trapassare i muri degli edifici ed essere praticamente invincibili, ma in queste ore sta rimbalzando su Twitter una nuova feature in arrivo, probabilmente, in futuro. Stiamo parlando di un sistema di viaggio rapido utilizzando quelle che sembrano essere delle “Red Doors”, già viste nel trailer di presentazione alla nuova mappa ambientata nel 1984.

Secondo diverse indiscrezioni si tratterebbe di un metodo semplice ed immediato per passare da un’area ad un altra senza dover necessariamente percorrere percorsi estremamente lunghi e rimanere vittime della terribile nube tossica. Ovviamente, ad oggi, si trattano solo di speculazioni, non c’è nulla di ufficiale a riguardo, ma dobbiamo ammettere che quando si tratta di leak riguardanti Call of Duty Warzone, gli insider ci hanno sempre preso. Vi lasciamo qui di seguito il tweet protagonista che sta facendo impazzire il noto social network.

🚨 BREAKING 🚨

Per a new #Warzone survey, Verdansk 1984 is getting a NEW fast travel system with “Red Doors.” 👀

This will most likely function similar to the subway systems in the original Verdansk map. pic.twitter.com/L0ZmmphKzY

— ModernWarzone (@ModernWarzone) April 28, 2021