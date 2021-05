Call of Duty Warzone: l’ultima patch nasconde un miglioramento

Ne abbiamo parlato parecchio negli scorsi giorni, ma dati i molteplici contenuti inseriti da Activision e Raven Software in Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War è possibile che ne avremo ancora per un po’ da discutere. La patch inerente alla nuova Stagione 3 Reloaded sta venendo particolarmente apprezzata dagli appassionati, soprattutto perchè è stato scovato in queste ore un miglioramento al gioco che non era mai stato menzionato prima d’ora dai team di sviluppo.

Come ad ogni nuovo aggiornamento importante, Raven Software pubblica delle ricche e dettagliate patch notes che comprendono tutto quel che c’è da sapere sui nuovi contenuti in arrivo e le correzioni generali che verranno attuate nel titolo. Con l’avvento dell’ultima patch, però, il team di sviluppo si è dimenticato di menzionare un netto miglioramento che è stato apportato all’illuminazione generale nella mappa Rebirth Island in Call of Duty Warzone.

Ad accorgersi di questa non menzionata novità sono stati i giocatori, i quali hanno scoperto da soli questo cambiamento e hanno reagito ovviamente positivamente. Ora, questo miglioramento ha però scaturito tutta una serie di sono richieste da parte dei giocatori, che stanno chiedendo direttamente ai ragazzi di Raven di dare una rivisitata anche all’illuminazione globale della nuova mappa Verdansk ’84.

Dato l’alto tasso di novità e miglioramenti apportati a Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War con l’ultima patch, chissà se questa miglioria all’illuminazione di Rebirth Island non sia l’unica novità passata in sordina in questi giorni. Nel dubbio tenete sempre gli occhi ben aperti nei titoli più recenti di COD, che mai come in questo periodo di forte popolarità possono nascondere segreti o curiose novità.