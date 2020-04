Call of Duty Warzone, gli sviluppatori vogliono modificare il drop di denaro

Stando a quanto dichiarato da Amos Hodge, direttore creativo di Raven Software, il team di sviluppo che ha aiutato Infinity Ward nello sviluppo e creazione di Call of Duty Warzone, stanno sperimentando un metodo per modificare la quantità di denaro ricevuto nelle modalità del battle royale.

Gli sviluppatori stanno cercando di regolare il tasso di denaro ricevuto dall’uccisione di giocatori o dal completamento delle missioni in base al conteggio totale dei giocatori presenti in partita, in modo tale da permettere il ridimensionamento del denaro in tutte le modalità di gioco. L’obiettivo che gli sviluppatori vogliono raggiungere è che i giocatori non debbano memorizzare i diversi prezzi degli equipaggiamenti acquistabili, creando invece un livello di valutazione di cosa acquistare più costante.

We would like to keep the prices consistent, so players won't have to memorize a bunch of different prices. We are looking into adjusting the drop rate of money based on player count instead. — Amos Hodge (@wendellwobble) April 15, 2020

Teoricamente, questo cambiamento all’interno del mondo di Call of Duty Warzone servirebbe ad aiutare coloro che non sono “fiduciosi” nel giocare le partite in Solo, permettendogli tuttavia di guadagnare una quantità di denaro costante, da spendere in seguito nelle stazioni di acquisto. Si tratta di un cambiamento non del tutto chiaro, ma staremo a vedere non appena verrà implementato col prossimo aaggiornamento. Questo non è l’unico bilanciamento che gli sviluppatori vogliono adottare per migliorare il battle royale: recentemente, i veicoli corazzati sono stati rimossi dalla modalità Solo, con lo scopo di rendere le partite in solitaria meno frustranti.

Infinity Ward e Raven Software stanno puntando ad offrire la miglior esperienza possibile in Call of Duty Warzone, applicando una serie di modifiche per rendere il gameplay più fruibile per tutti. Da pochi giorni, inoltre, Activision ha comunicato che sono stati bannati più di 70 mila cheaters da tutto il mondo, e hanno intenzione di mantenere il pugno di ferro contro i giocatori scorretti, in modo tale da tenere al sicuro la player base del titolo, che ha da poco superato i 50 milioni di giocatori.