Call of Duty Warzone: nuova mappa e anti cheat, i piani futuri

Call of Duty Warzone ha ricevuto di recente un nuovo aggiornamento, ma Activision sta già pensando a quello che i giocatori saranno in grado di godere nel popolare titolo da qui al prossimo futuro. D’altronde ci stiamo avvicinando sempre di più al lancio del nuovo Call of Duty Vanguard, e di conseguenza anche Warzone si sta preparando a tutta una serie cambiamenti che porteranno il battle royale dagli anni ’80 di Black Ops Cold War all’epoca della seconda guerra mondiale di Vanguard.

Ad annunciare le prime novità in arrivo da fine anno ai primi mesi del 2022 sono stati Activision insieme a tutti i team di sviluppo che si occupano del brand di Call of Duty. In primis è stato annunciato l’arrivo su Call of Duty Warzone di una nuova mappa ambientata nel Pacifico, che verrà resa disponibile entro fine anno dopo che Call of Duty Vanguard avrà fatto il suo debutto. La mappa Pacific offrirà un’isola creata interamente da zero e con nuovissimi punti d’interesse.

Inoltre, è stato confermato che la mappa Pacific di Call of Duty Warzone segnerà un distacco netto dalle ambientazioni martoriate dalla guerra di Verdansk, proponendo qualcosa di più vivo, vibrante e ricco di segreti tutti da scoprire. Inoltre, i team hanno in programma nuove ed entusiasmanti esperienze che accompagneranno i giocatori durante tutta la tua permanenza nella nuova mappa che sarà grande all’incirca come Verdansk.

Inoltre, come già anticipato da Activision, la mappa Pacific di Call of Duty Warzone avrà fin dal lancio un nuovo e sofisticato sistema anti-cheat su PC. Raven Software sta dando gli ultimi ritocchi a questo sistema, effettuando testing approfonditi affinché sia tutto pronto al lancio della nuova esperienza di Warzone.