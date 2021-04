Call of Duty Warzone: nuova valanga di ban, cheater senza scampo

Questa settimana abbiamo già assistito a tutta una serie di novità relative a Call of Duty Warzone. Activision ha limato alcune situazioni all’interno del proprio titolo di successo, andando soprattutto a nerfate due armi presenti nel gioco. Come se non bastasse, alcuni appassionati hanno segnalato la presenza di uno strano glitch che farebbe schiantare un missile su Verdansk. A queste novità si aggiungono due mosse fatte da poco dai ragazzi di Raven Software.

La notizia che colpisce di più è sicuramente la nuova ondata di ban portata avanti dal team di Raven Software che è avvenuta nelle scorse ore. La battaglia contro i cheater continua quindi, con oltre 15.000 utenti bannati che hanno abbandonato forzatamente Call of Duty Warzone. Il tutto avviene solo qualche settimana dopo le ultime cascate di ban attuate all’interno del battle royale e del più recente Call of Duty Black Ops Cold War.

Secondo i dati riferiti direttamente da Activision, dallo scorso febbraio sarebbero oltre 300.ooo gli utenti totali bannati dal gioco. “Sappiamo che i cheater sono costantemente alla ricerca di una vulnerabilità nel gioco, ma noi continuiamo a dedicare risorse 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per identificare e combattere i cheat, inclusi aimbot, wallhack, trainer, hack stat, hack texture, hack delle classifiche e qualsiasi utilizzo di software di terze parti per manipolare il gioco”, ha dichiarato Activision.

Oltre a questa nuova valanga di ban, di recente Call of Duty Warzone ha ricevuto una nuova patch che, tra alcuni aggiustamenti, ha visto l’aggiunta di una nuova arma, ovvero: il fucile da cecchino ZRG 20mm. Di sicuro questo nuovo giro di ban tranquillizza gli appassionati, che proprio negli scorsi mesi chiedevano a gran voce una maggiore attenzione verso tutti quei giocatori scorretti presenti nel gioco.