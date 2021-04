Call of Duty Warzone: missile nucleare si schianta su Verdansk

Non è ancora chiaro quando succederà, ma una cosa è certa, Verdansk ha le ore contante. La mappa di gioco che abbiamo potuto conoscere durante questo lungo anno è pronta ad essere rasa al suolo da un attacco missilistico, il tutto per colpa della presenza di orde di Zombie che stanno tutt’ora invadendo la città. Se siete assidui giocatori di Call of Duty Warzone avrete notato che durante le partite capita di vedere alcuni missili nucleari partire ed un messaggio che ci invita a trovare riparo, ma ad oggi non sono stati segnalati problemi a riguardo.

C’è da dire che nella giornata di ieri un appassionato di Call of Duty Warzone ha postato una clip dove un missile si schianta a pochi metri da dove è situato. Il breve video, che vi lasceremo proprio qui di seguito, testimonia come a momenti i famosi missili che stanno sorvolando le partite siano pronti a distruggere Verdansk lasciando spazio ad una “nuova mappa”.

Abbiamo deciso di mettere il tutto tra virgolette perché gli sviluppatori non hanno mai ufficializzato la questione nonostante la settimana scorsa sia apparso un breve teaser che confermerebbe il tutto tornando ad una Verdansk del passato ambientata negli anni 80, in tema con il più recente Black Ops Cold War. Insomma, avremo delle leggere modifiche alla mappa di gioco come la presenza di un ponte invece che di una diga situata a Dam, o di alcune vie sotterranee inedite sotto alla città.

Verdansk has officially been nuked 🤣 pic.twitter.com/r7UHmTMBGa — ModernWarzone ☢️ (@ModernWarzone) April 6, 2021

Rimane assolutamente plausibile che quello in cui è incappato l’utente sia un semplice bug non programmato ma immaginiamo la paura nei suoi occhi a vedere un missile cadergli proprio a pochi metri di distanza. Il ragazzo infatti improvvisamente si dimentica che dietro di lui il gas nocivo è pronto ad inghiottirlo facendogli subire successivamente ingenti danni. Tutto programmato da Activision? Oppure un semplice bug? Aspetteremo notizie più dirette in merito, in attesa di queste vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.