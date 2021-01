Call of Duty Warzone: nuovo bug non lascia scampo, giocatori congelati

Ci risiamo, alcuni appassionati di Call of Duty Warzone hanno scovato l’ennesimo bug fastidioso durante le partite. Non è la prima volta che riportiamo notizie di questo tipo, ma rimane assolutamente curioso il fatto che nel giro di pochi mesi il battle royale free-to-play del noto franchise si stia arricchendo di questi problemi. L’ultimo della lista si attiva quando si cerca di fare rifornimento o cambiare equipaggiamento grazie alle enormi casse di loadout. Il malcapitato potrebbe ritrovarsi in una situazione spiacevole in quanto il proprio alter ego inspiegabilmente si congela senza via di scampo.

A riferirlo è stato un utente che su Reddit ha postato un video con un commento che dimostrava la sua irritazione. Nella descrizione riportata chiede come mai questo bug non sia stato sistemato, specialmente dopo le numerosi patch correttive rilasciate nelle scorse settimane. Non si tratta infatti della prima volta che glitch rovinino la partita a molti giocatori, ricordiamo ad esempio il ritorno dell’invisibilità, ma questo provoca inevitabilmente all’abbandono da parte di alcuni utenti.

Siamo certi che sia Infinity Ward che Activision stiano lavorando sodo da tempo per rendere il loro Call of Duty Warzone a dir poco impeccabile. In quasi un anno il titolo è riuscito ad impressionare per la sua semplicità, facendo avvicinare addirittura coloro non particolarmente avvezzi al genere. Vedremo se in questi giorni proporranno l’ennesima patch correttiva. In ogni caso c’è sempre del lavoro da fare, e rimane assolutamente un peccato assistere a questi brutti bug.

Cosa ne pensate di questa notizia? Anche voi siete incappati in questo glitch o in altri? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire tutte le novità riguardanti il battle royale ed i suoi futuri aggiornamenti.