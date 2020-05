Call of Duty Warzone è il peggiore dei battle royale secondo Summit1G

La guerra dei battle royale è iniziata da tempo. PUBG e Fortnite combattono da tempo su questo campo di battaglia e nel corso degli anni si sono aggiunti sempre più nomi, come Apex Legends e le Battaglie Reali di COD: parliamo ovviamente di BlackOut di Black Ops IIII e di Call of Duty Warzone. Qual è il migliore? Non abbiamo una risposta, ma il pro-player e streamer Summit1G ritiene di sapere quale sia il peggiore: Call of Duty Warzone.

Perché il giocatore è arrivato a questa conclusione, espressa in diretta streaming su Twitch? Perché a suo dire Call of Duty Warzone ha una pessima mappa, con location mal posizionate. Inoltre, l’accesso ai tetti della varie strutture è troppo facile e questo porta a vari squilibri di gioco. Potete vedere la sua reazione all’interno della seguente clip.

Summit1G, mentre gioca al battle royale, viene attaccato da un giocatore appostato in cima a un edificio. La rabbia per la sconfitta lo porta a commentare la questione con tono molto sarcastico e affermare che Warzone sia praticamente un “simulatore di camping” ed è quindi normale che i giocatori si appostino semplicemente sui tetti senza preoccuparsi di altro.

A suo dire, Call of Duty Warzone è peggio di PUBG sotto questo punto di vista. Chiaramente lo streamer, noto pro-player di CS:GO, non ha apprezzato quanto è avvenuto. Come sempre, la sua opinione è in parte filtrata dalla fastidio per la sconfitta. Diteci, invece, voi cosa ne pensate? Credete che Call of Duty Warzone abbia un problema sotto questo punto di vista?