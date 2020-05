Call of Duty Warzone e Modern Warfare: aggiornamento in arrivo oggi, ecco le novità

È martedì e questo significa che Activision e i suoi studi di sviluppo stanno per rilasciare nuovi aggiornamenti dedicati alla saga di COD. Oltre a Call of Duty Mobile e Call of Duty Modern Warfare, anche Call of Duty Warzone è interessato dalle modifiche. In questo 12 maggio, quindi, quali novità saranno introdotto nel battle royale sviluppato da Infinity Ward?

Per questa settimana ci dovremo purtroppo accontentare di poche novità. L’aggiornamento di Call of Duty Warzone introdurrà un nuovo pacchetto operatore (come sempre disponibile nel negozio) il quale include anche mimetiche per i veicoli, progetti, emblemi e skin di Iskra, utilizzabile sia nel battle royale che nelle modalità multigiocatore di COD Modern Warfare. Inoltre, ci aspettiamo che avvenga la classica rotazione delle playlist anche se per ora non abbiamo informazioni precise in merito: dovremo attendere e vedere in prima persona le scelte degli sviluppatori.

Le novità dell’aggiornamento di oggi, martedì 12 maggio, si sommano a quanto avvenuto negli scorsi giorni. Il team di sviluppo, infatti, ha reinserito gli elicotteri, ha aggiornato la playlist e, infine, ha depotenziato l’arma .357 Snake Shot, ritenuta troppo potente dalla community. Call of Duty Warzone è quindi soggetto a rifiniture, più che a grandi modifiche.

Per quanto riguarda Call of Duty Modern Warfare, invece, da oggi non è più possibile giocare a Shipment 24/7, il quale sarà sostituito da Shoot the Rusty Ship 24/7, il quale contiene Shoot House, Rust e Shipment alternati in maniera casuale. Ci sarà poi demolizione e lo Scontro 3 contro 3 nel quale i giocatori possono usare solo i coltelli.

Il battle royale di Activision è certamente molto apprezzato, come testimoniamo i 60 milioni di giocatori: per numero di utenti attivi, infatti, è secondo unicamente a Fortnite. Da quest’ultimo, però, potrebbe imparare qualcosa secondo Dr Disrespect: il noto streamer ha proposto varie idee tra le quali è incluso anche un concerto, sulla falsariga di quanto ideato da Epic Games. Summit1G, pro-player, ha invece affermato che Call of Duty Warzone è il peggiore battle royale tra quelli attualmente in circolazione: un’opinione molto forte, non c’è che dire.