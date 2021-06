Call of Duty Warzone: presentazione Stagione 4 imminente

La Stagione 4 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War verrà svelata molto presto. I veli del mistero verranno rimossi al Summer Game Fest di Geoff Keighley, e i fan della nota saga sparatutto sono già in trepidante attesa, pronti ad accoglierne le novità. L’appuntamento è fissato per le ore 20:00 italiane di questo giovedì, 10 giugno 2021. La notizia è stata riportata su Twitter dalla pagina ufficiale dell’evento e, con molta probabilità, ad illustrarci tutte le novità dell’attesa nuova stagione sarà un trailer.

Insomma, nulla è da sottovalutare: i riflettori sono tutti puntati sulla mappa. Quest’ultima cambierà il suo aspetto ancora una volta? Inoltre, quali saranno le nuove attività? Le domande sono parecchie, ma le risposte arriveranno soltanto tra due giorni.

L’aggiornamento del 3 giugno 2021 aveva cambiato diverse cose all’interno di Call of Duty Warzone, ponendo fine anche ad un importante evento. Ciononostante, il team di sviluppo aveva corretto anche alcune problematiche relative alle armi. Raven Software, di fatto, aveva tranciato di netto l’evento Action Hero (iniziato il 20 maggio 2021), dedicato agli eroi dei film d’azione degli anni ’80, come l’iconico Rambo e John McClane. Ciononostante, il team ha deciso di colmare subito il vuoto facendo partire il conto alla rovescia per la Stagione 4; e non vediamo l’ora di parlarvene.

Thursday, don't miss the world premiere first look at @CallofDuty Season 4 during #SummerGameFest Kickoff Live, streaming everywhere at 11 am PT / 2 pm ET / 6 pm GMT at https://t.co/1ZwAhZ66ie pic.twitter.com/2szA3NT2Dy — Summer Game Fest – LIVE This Thursday (@summergamefest) June 7, 2021

Con l’E3 2021 ormai alle porte, con grandi emozioni all’orizzonte dopo un anno di assenza, abbiamo deciso di fare le cose in grande, pronti ad offrirvi un’esperienza indimenticabile. Per approfondire nel dettaglio quanto da noi allestito, ovvero la nostra copertura per la community, cliccate qui. Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per aggiornamenti costanti sui vostri titoli preferiti.