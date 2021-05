Call of Duty Warzone: Raven Software pronta a bilanciare una potente arma

Passano giorni e mesi ma Call of Duty Warzone sembra non stancare proprio mai. Il battle royale di Raven Software e Activision sta tutt’ora macinando record su record con centinaia di milioni di utenti tutt’oggi ancora in attivo. Il titolo propone tre modalità di gioco: Battle Royale, Ritorno e Malloppo, tutte uniche che cambiano drasticamente il modo di giocare. Come ben saprete il free to play non è esente di problemi, gli sviluppatori si sono visti più volte a combattere contro cheater, bug di ogni tipo e tanto altro ancora oltre ovviamente al costante bilanciamento delle armi disponibili.

Raven Software ha recentemente fatto un controllo generale della Stagione 3, seguendo i feedback proposti dagli appassionati decidendo di migliorare il tutto senza snaturare troppo l’esperienza. Quindi, dopo il nerf relativo al CR-56 AMAX, FARA 83 e Bullfrog la prossima che si unisce alla lista è il Streetsweeper, un devastante shotgun già entrato probabilmente nel meta con la sua capacità di poter “shottare” addirittura i nemici.

Attraverso un tweet ufficiale, i ragazzi di Raven Software hanno quindi deciso di bilanciarlo attraverso il prossimo aggiornamento. Il post non dichiara nient’altro, rimane assolutamente plausibile che venga diminuita la potenza, un po’ come già accaduto in Call of Duty Black Ops Cold War riducendo il danno massimo da 138 a 88. Se ciò non bastasse, il micidiale fucile è l’unico ad avere una capienza da capogiro, capace addirittura di far fuori una squadra intera senza dover necessariamente caricare i colpi.

We're taking a close look at the Streetsweeper in general. Changes are coming in the next update. No details to share just yet. — Raven Software (@RavenSoftware) May 1, 2021

Il Streetsweeper è inoltre una delle armi che più facilmente viene trovata aprendo le casse durante le partite, e per questo Raven Software probabilmente fixerà anche questo. Insomma, ad oggi non si sa ancora nulla sul possibile aggiornamento, vi invitiamo per questo a seguire le nostre pagine per scoprire qualche dettaglio in più.