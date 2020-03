Call of Duty Warzone: scovato un trucco per effettuare kill in volo, i fan chiedono una patch

Dopo insistenti rumors ed indiscrezioni varie, Call of Duty Warzone è finalmente reale. La modalità del noto sparatutto è già disponibile per tutti i possessori di COD Modern Warfare e non, in quanto il titolo può essere scaricato gratuitamente. C’è da dire che i possessori di PlayStation 4 non avranno necessita di abbonarsi al PS Plus, ma gli utenti di Xbox One dovranno possedere un abbonamento a Xbox Game Pass. I giocatori di Call of Duty Warzone potranno cimentarsi in due distinte modalità chiamate Bottino e Battle Royale. Ognuna di esse si svolgerà in una grande mappa che supporterà la bellezza di 150 utenti contemporaneamente con al suo interno anche tanti veicoli disponibili come SUV, ATV ed elicotteri.

È passato un solo giorno ma i furbetti, come capita spesso, si sono già visti. Ha fatto scalpore una notizia in queste ore nella quale alcuni utenti hanno trovato un trucco per uccidere i giocatori in volo, prima di atterrare sulla mappa di gioco. Questi trucco porta all’abuso di sparare ai giocatori dal cielo prima ancora che questi possano atterrare sul campo. Il trucco, è stato pubblicato sulla pagina di Reddit da GranolaJrBar e da allora si è diffuso tra la community. Qui di seguito vi mostriamo il video postato dal ragazzo.

Il trucco ovviamente è stato abusato dagli utenti, e come un virus, si è propagato per tutta la community. Uccidere un nemico alle spalle è da vigliacchi, ma questo lo è ancora di più. Supponiamo che Ininity Ward risolva il problema il prima possibile, del resto gli sviluppatori hanno sempre rilasciato aggiornamenti regolari per il titolo ed immaginiamo che faccia la stessa cosa anche per questo. Non ci resta quindi che aspettare di ricevere notizie riguardanti una possibile patch per Call of Duty Warzone.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete incappati anche voi in una tragica morte dall’alto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le informazioni riguardanti la modalità battle royale di COD Modern Warfare.