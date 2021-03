Call of Duty Warzone: tutte le novità dell’aggiornamento 1.33

Call of Duty Warzone da diversi giorni ha dato il benvenuto all’attesa Stagione 2 ma, nonostante questo sia arrivato con un corposo update, Activision è già pronto a lanciare un ulteriore aggiornamento che porta il battle royale alla versione 1.33. Questo è in arrivo anche su Call of Duty Black Ops Cold War ed è pensato per limare alcuni problemi minori che stanno rovinando alcune partite degli appassionati del genere.

L’aggiornamento 1.33 è focalizzato principalmente sui problemi relativi ai “progetti reattivi” una delle grosse aggiunte della Stagione 2 da poco in corso. Per chi non lo sapesse, si tratta sostanzialmente di particolari armi che cambiano colore in base ad alcuni azioni di gioco, a quante eliminazioni facciamo durante una partita ad esempio. Non è ancora chiaro cosa sia stato corretto di preciso, in quanto negli ultimi giorni nessuno si è mai lamentato di questa featured. Rimane assolutamente plausibile che questo update risolva altri problemi tecnici più “importanti” rendendo il battle royale sempre più giocabile.

Purtroppo con l’arrivo della Stagione 2 le migliorie tecniche non ci sono ancora state, notizia di ieri lo sfogo di Dr. Disrespect che ha criticato aspramente quest’ultima definendola semplicemente “orribile”. Gli sviluppatori non hanno indicato le dimensioni di tale update, ma trattandosi di un piccolo aggiornamento non dovrebbe essere sostanzioso. Activision sta quindi continuando a lavorare duro cercando di migliorare l’esperienza dei milioni di appassionati combattendo inoltre con la piaga dei cheater che ancora oggi invadono le partite di Call of Duty Warzone. Raven Software ha dichiarato che questo update non sarà l’unica novità in arrivo questa settimana e di controllare i propri canali social per eventuali informazioni future.

Non ci resta da fare altro che aspettare, ricordandovi che nei prossimi giorni è in arrivo questo aggiornamento per le due versioni di Call of Duty. Il battle royale, nonostante sia stato preso di mira negli ultimi mesi, rimane essere uno dei titoli più giocati dello scorso anno con milioni di utenti attivi giornalmente. Gli sviluppatori si stanno rimboccando le maniche per lavorare al meglio e rendere questa Stagione 2 indimenticabile.