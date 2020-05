Call of Duty Warzone: utenti segnalano degli ululati in game, ecco i dettagli

Call of Duty Warzone è forse il battle royale più chiacchierato degli ultimi mesi, dividendo nettamente il pubblico. Per alcuni si tratta di una vera e propria rivoluzione riuscendo con il tempo a rivaleggiare con Fortnite, altri invece lo ritengono pieno di problemi dovuti principalmente al matchmaking ed a bug e glitch di ogni tipo. Che siate favorevoli o contrari alla battaglia reale messa in atto da Infinity Ward è inutile negare che il titolo sta riscontrando un enorme successo, macinando record su record anche su Twitch con migliaia e migliaia di giocatori connessi.

Come capita spesso con questo genere, l’immensa mappa di gioco nasconde segreti di ogni tipo ed uno di questi risulta davvero curioso. Ormai da diversi mesi alcuni utenti hanno potuto assistere a strani rumori mentre giravano tra le aree di Verdansk, precisamente nelle zone di Dam, Quarry e Prigione. Alcuni hanno cominciato a sentire dei veri e propri ululati. Qualcuno ha cercato di venire a capo di questo strano mistero controllando se nei dintorni non fossero davvero presenti dei lupi, magari nascosti tra le montagne al di fuori della mappa di gioco. Qui di seguito potete vedere il video che testimonia gli strani rumori.

I giocatori di Call of Duty Warzone hanno cominciato a speculare ed alcuni hanno affermato che possa trattarsi di una aggiunta in arrivo con il prossimo grosso aggiornamento, alcuni invece hanno tirato in ballo l’arrivo di Zombie, ormai diventati “iconici” grazie all’introduzione di diverse modalità nei capitoli precedenti. Oppure si tratta semplicemente di un easter egg, anche perché solo alcuni giocatori hanno avuto la fortuna di imbattersi in questo curioso caso. Ad oggi purtroppo non sappiamo darvi una risposta concreta, ma rimane probabile che si tratti di una qualche aggiunta del prossimo grosso aggiornamento in arrivo prossimamente, rimane possibile anche che si tratti anche di un riferimento ad Omar “The Wolf” Sulaman, uno dei principali nemici di Call of Duty Modern Warfare. Insomma, ad oggi esistono tantissime speculazioni a riguardo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Anche voi avete potuto sentire questi ululati durante le vostre partite? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Call of Duty Warzone.