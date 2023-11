CALO di prezzo per il bundle PS5 + Final Fantasy XVI! Solo 469€

Da quando la Playstation 5 è stata commercializzata, sono stati messi a disposizione diversi bundle dedicati alla console, spesso con offerte interessanti. Quello che Amazon sta dedicando per il Black Friday proprio alla console di Sony è tra i più interessanti che siano stati pubblicati, poiché riguarda la PS5 standard con Final Fantasy XVI a soli 469,99€.

PS5 Standard + Final Fantasy XVI, chi dovrebbe acquistarla?

Questo offertone è perfetto sia per gli affezionati del marchio Sony, sia per i nuovi utenti che desiderano immergersi nel mondo dei videogiochi con una console di nuova generazione. L'acquisto potrebbe rispondere alle esigenze anche di chi è alla ricerca di una PS5 con incluso un titolo di grande successo come Final Fantasy XVI, una delle punte di diamante del catalogo di giochi disponibili.

Dotata di un controller wireless DualSense, che metterà il giocatore al centro dell'azione grazie al feedback aptico e ai trigger adattivi, l'attuale Playstation 5 potrebbe rivelarsi un ottimo acquisto anche per chi è rimasto deluso dal design della prossima PS5 Slim, che sarà l'unica ad essere venduta non appena le scorte dell'attuale PS5 termineranno.

Ricapitolando, l'offerta consente di risparmiare notevolmente sul prezzo originale di 619.99€, rendendo questo acquisto ancora più allettante. La consigliamo a tutti i giocatori che desiderano godere di un'esperienza di gioco rivoluzionaria senza spendere una fortuna.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

