Dead Rising Deluxe Remaster è ufficiale, è una rivisitazione del primo capitolo

Capcom ha sorpreso il pubblico annunciando Dead Rising Deluxe Remaster. Nonostante il nome suggerisca una semplice rimasterizzazione, il recente teaser trailer suggerisce qualcosa di più simile a un remake. Va notato che già nel 2016 era stata rilasciata una versione rimasterizzata di Dead Rising, ma le nuove immagini del gioco mostrano un'evoluzione tecnologica notevolmente superiore, sollevando dubbi su se sia effettivamente solo una rimasterizzazione.

Il breve teaser introduce gli spettatori alla stessa scena iconica del gioco originale, con il reporter Frank West che vola in elicottero verso un centro commerciale invaso dagli zombie. Questo scenario era l'inizio del classico Dead Rising, un titolo che debuttò come esclusiva per Xbox 360 e si distinse per l’approccio occidentale e ironico al genere survival horror (e fortemente ispirato all'Alba dei Morti Viventi).

Il gioco originale si caratterizzava per un mondo aperto dinamico e missioni a tempo, offrendo molteplici attività e risultati variabili in base alle scelte dei giocatori. La nuova versione, descritta ancora vagamente nel teaser, lascia intendere che si ritroveranno questi elementi classici arricchiti probabilmente da novità grafiche e tecnologiche.

Fino a quando non scopriremo di più su questo rifacimento, il nostro consiglio è di gettarvi tra i morti viventi di Dead Rising 4, ultimo capitolo della serie uscito nel 2016.