Captain Tsubasa: data di uscita e edizioni speciali svelate

Che l’italiano medio abbia una passione sfrenata per il calcio è oramai risaputo, il tifo da stadio è sempre stato un nostro vanto e condanna in molte situazioni. Come ben sappiamo quest’anno non si disputeranno gli europei, slittati al 2021 causa COVID-19 ma fortunatamente c’è il modo di poter sfogare il nostro entusiasmo nel nuovo gioco basato sul cult Holly e Benji. In queste ore infatti sembrerebbe che la tanto attesa data di uscita di Captain Tsubasa Rise of New Champions sia stata ufficialmente svelata.

Lo streamer francese Xeleko sul suo profilo Twitter ha postato una serie di immagini che svelano la data di uscita e le versioni speciali del titolo calcistico giapponese. Captain Tsubasa Rise of New Challengers verrà rilasciato quindi il prossimo 28 agosto e sarà venduto con ben tre edizioni. Standard la quale comprende il gioco, alcune uniformi ufficiali, un pallone in game autografato ed alcune animazioni ed esultanze inedite. L’edizione e-commerce che comprende una confezione steelbook, una maglietta di Tsubasa, il season pass, character pass ed alcune carte laminate. Infine, per i collezionisti ed appassionati dell’opera ideata da Yoichi Takahashi, la collector edition con una statuetta raffigurante proprio il protagonista. Proprio in questi minuti è arrivata l’ufficialità da parte dell’azienda nipponica con trailer di lancio che potete vedere qui di seguito, buona visione.

Possiamo quindi vedere Tsubasa e compagni rivivere la propria carriera, dalla scuola fino alla nazionale maggiore contro avversari temibili come la Germania o l’Italia, Il gioco avrà inoltre una storia nella quale dovremo creare il nostro alter ego ed insegnargli mosse devastanti da poter usare durante le partite. Noi, con tutta sincerità, non vediamo l’ora di metterci le mani sopra, in quanto potrebbe davvero risultare un ottimo titolo calcistico.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete interessati a Captain Tsubasa Rise of New Champions? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo pubblicato da Bandai Namco.