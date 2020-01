Captain Tsubasa Rise of New Champions: Holly e Benji arrivano su PC, PS4 e Switch

Se la voglia di calcio e la voglia di animazione non vi abbandonano mai, allora è la giornata giusta per voi: Bandai Namco Entertainment ha annunciato che il nuovo gioco di calcio arcade basato sul noto cartone Holly e Benji (Captain Tsubasa) è in arrivo nel 2020 su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Parliamo di Captain Tsubasa Rise of New Champions.

I fan occidentali hanno quindi l’occasione di mettere per la prima volta le mani su un videogioco basato su Holly e Benji per PlayStation 4, Switch e PC. Il gioco offrirà un’esperienza di calcio densa di azione esaltante, inquadrature spettacolari e tutte le caratteristiche che rendono l’anime un capolavoro amato da tutti. Captain Tsubasa Rise of New Champions offre una grafica in stile anime, ovviamente, e un gameplay che fa del proprio mantra l’accessibilità.

“Poter portare la licenza di Captain Tsubasa nel mercato occidentale con un nuovo gioco di calcio è un sogno che diventa realtà”, ha dichiarato Hervé Hoerdt, vicepresidente senior Marketing, Digital & Content di BANDAI NAMCO Entertainment Europe. “Captain Tsubasa: Rise of New Champions non è stato creato solo per i fan della saga, ma saprà conquistare anche gli appassionati di calcio in tutto il mondo!”

Per ora non abbiamo una data di uscita precisa, ma siamo certi che i fan di Holly e Benji sapranno attendere. Il trailer mette in scena tutta l’azione a cui siamo abituati, con tiri mirabolanti e al limite (spesso oltre) dell’impossibile. Diteci, cosa ne pensate di Captain Tsubasa Rise of New Champions?