Carmack e Romero di Doom di nuovo insieme (per poco)

Per i videogiocatori di una certa età, la separazione avvenuta negli anni '90 tra i co-creatori di DOOM, John Carmack e John Romero è stato tragico. Per quello gli appassionati sono tutti felici di rivederli insieme, seppur temporaneamente, in una discussione che andrà in onda in diretta streaming.

L'evento sarà trasmesso in diretta su Twitch ed è stato annunciato sui social media la scorsa settimana da John Romero, uno dei co-creatori di DOOM. L'incontro avrà luogo proprio il 10 dicembre, data di nascita del gioco, che quest'anno compie ben 30 anni. I due parleranno del titolo che ha cambiato la storia dell'industria videoludica. A moderare l'evento sarà David L. Craddock, autore di "Rocket Jump.

Per chi non lo sapesse, si è parlato a lungo del fatto che Carmack e Romero avessero litigato in maniera seria, ma a quanto sembra che il tutto si sia rivelato falso o comunque esasperato dalle voci che circolavano sul web.

Nel corso degli anni, infatti, si è fatto molto parlare delle tensioni che si sono sviluppate tra John Carmack e John Romero, i quali erano ancora poco più che ventenni quando il successo straordinario dei primi due titoli di DOOM li rese delle celebrità nello sviluppo di giochi PC. Secondo quanto raccontato nella storia di David Kushner, "Masters of Doom," le crepe nella relazione tra i due cominciarono a emergere durante lo sviluppo di Quake. Durante quel periodo, Carmack creò un programma di tracciamento del tempo che, a suo dire, dimostrava in modo definitivo che Romero non stava lavorando abbastanza.

Romero era accusato di "parlare troppo alla stampa, parlare troppo ai fan, fare troppe partite in ufficio", questo sempre secondo quanto riportato da Kushner.

I percorsi di vita dei due si sono poi divisi. Carmack ha continuato a lavorare sulla tecnologia del motore di gioco alla id fino al 2013, quando ha lasciato l'azienda di proprietà di Bethesda per dedicarsi a tempo pieno al ruolo di CTO presso l'azienda produttrice di visori per la realtà virtuale Oculus (ora Meta). Appena nove anni dopo, Carmack ha lasciato Meta e ora dedica il suo tempo professionale alla startup di AGI Keen Technologies.

Romero, d'altro canto, ha visto la sua reputazione dopo la id soffrire a seguito dell'infamemente iped e male accolta uscita del gioco in prima persona Daikatana nel 2000. Tuttavia, è rimasto nell'ambiente dello sviluppo di giochi, lavorando alla progettazione e programmazione di dozzine di giochi nel corso degli anni 2000.

Questa reunion può essere considerata davvero nostalgica per tutti gli appassionati di videogiochi, ma non lasciatevi prendere dall'entusiasmo: i due non annunceranno di star lavorando a un nuovo DOOM, anche se ammettiamo che sarebbe davvero bello vederli di nuovo insieme a lavorare. Con le tecnologie moderne, chissà cosa uscirebbe fuori dalle loro menti.