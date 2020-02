CD Projekt Red è la seconda società europea del settore gaming per valore di mercato

Grazie anche alla spinta di The Witcher 3 pubblicato nel 2015, CD Projekt Red è diventata la seconda società nel settore gaming a livello europeo. La crescita è dovuta non solo al semplice sviluppo dei giochi ma anche alla distribuzione in qualità di publisher e ai ricavi della piattaforma GOG.com. Questa tendenza nei prossimi mesi dovrebbe non solo essere confermata ma anche ulteriormente spinta dal lancio di Cyberpunk 2077, previsto inizialmente per questa primavera ma rinviato a settembre.

Riassumendo la crescita avvenuta negli ultimi anni come mostrato da un utente su Reddit, l’azienda polacca nel 2017 aveva un valore di mercato pari a $1,6 miliardi e solo questo mese la cifra ha invece raggiunto quota $6,8 miliardi. Ad oggi questi numeri hanno addirittura superato la cifra di $8 miliardi. Al momento la società con il valore di mercato più alto è il gigante del settore, Ubisoft.

Il valore di mercato della società francese, infatti, al momento è stimato in $9,5 miliardi anche se la software house negli ultimi mesi si è trovata in difficoltà a causa dei risultati non proprio secondo le aspettative raggiunti da alcuni titoli. L’azienda era stata così costretta a rivedere i propri obiettivi fiscali e a rinviare l’uscita di alcuni suoi titoli inizialmente previsti per quest’anno il che si era tradotto in un calo delle azioni.

Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red uscirà il 17 settembre prossimo su PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia con Nvidia che ha inoltre confermato il supporto a GeForce Now. Proprio recentemente la casa produttrice di hardware aveva annunciato un’edizione limitata della sua GeForce RTX 2080 Ti con il brand di Cyberpunk 2077 lanciando anche un concorso per poter permettere agli utenti di vincerla.