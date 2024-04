The Witcher 3, a distanza di 9 anni i giocatori trovano ancora easter egg nascosti

Witcher 3: Wild Hunt è stato rilasciato nel 2015, ovvero ben 9 anni fa, ma i giocatori continuano a scoprire nuovi segreti, come dimostra un recente easter egg scoperto sotto Novigrad per merito dello YouTuber "xLetalis" in un video dedicato.

Questo particolare Easter egg è visibile solo glitchando attraverso la mappa, ma una volta sotto i selciati di Novigrad, i giocatori possono accedere a una fessura che contiene un'opera d'arte con riferimento a CD Projekt Red stessa.

L'opera è disegnata nello stile di un classico manifesto di reclutamento bellico e recita "CDPR ha bisogno di te", con CDPR che ovviamente sta per CD Projekt Red. Questo testo scorre lungo il fondo di un'immagine più grande raffigurante un soldato di Temeria, uno dei paesi nel mondo di The Witcher, identificabile dallo stemma sul petto: tre gigli d'argento su campo nero.

CD Projekt Red ha nascosto diverse sorprese simili in The Witcher 3, alcune delle quali potrebbero ancora essere sconosciute ai giocatori. Ad esempio, anni dopo il lancio del gioco, è stato scoperto che Vivienne, un personaggio presente nell'espansione Blood and Wine, ha una fine tragica ma poetica.

Ma non è tutto: è stato rivelato che la versione per PlayStation 5 e Xbox Series X di The Witcher 3 includeva un easter egg particolarmente interessante, legato a un intricato mistero presente in Cyberpunk 2077.