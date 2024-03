Cyberpunk 2077 si gioca gratis questo week end, meno male è festa

Tre anni dopo il suo disastroso lancio, Cyberpunk 2077 è ora il titolo che i giocatori si aspettavano al momento del lancio, e se lo avete evitato fino a ora per i suoi problemi precedenti sarete felici di sapere che ci potrete giocare gratuitamente questo weekend.

CD Projekt Red ha rivelato, infatti, che i proprietari di PS5 e Xbox Series X|S che non possiedono già Cyberpunk potranno giocare a una prova gratuita del gioco durante il weekend di Pasqua. La prova gratuita inizia alle 17:00 del 28 marzo 2024 e terminerà alle 07:59 del 1 aprile 2024. Prima di iniziare a pianificare di giocare tutto il weekend, e potenzialmente anche di finirlo, sappiate che la prova gratuita durerà solo cinque ore, presumibilmente a partire dal momento in cui aprite il gioco per la prima volta.

La prova vi concederà solo l'accesso al gioco base, quindi niente DLC Phantom Liberty, ma sarà la versione più aggiornata del gioco base disponibile. Ciò significa la possibilità di sperimentare le meccaniche di combattimento dei veicoli aggiunte tramite l'Aggiornamento 2.0 e il sistema metropolitano che può portarvi in giro per Night City aggiunto come parte dell'Aggiornamento 2.1.

Non avrete bisogno di un servizio di abbonamento per accedere alla prova gratuita. La demo, infatti, non è un'esclusiva di PS Plus/Game Pass, bensì sarà disponibile per chiunque abbia una PS5 o una Series X|S.

Se approfittate della prova gratuita di Cyberpunk questo weekend e decidete che il gioco fa per voi, il vostro progresso verrà trasferito nella versione completa. Per quanto riguarda come potete accedere alla prova gratuita, non sono stati rivelati dettagli su cosa dovete fare esattamente per scaricarla. Presumibilmente, basterà navigare nella pagina del negozio sulla vostra console e trovarla lì se non avete già una copia del gioco nella vostra libreria.