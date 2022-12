Nella lunga lettera di risposta alla Federal Trade Commission, Microsoft ha svelato i futuri piani di Bethesda per Xbox. Sappiamo già che l’acquisto di Zenimax (che include anche il team capitanato da Todd Howard) era fondamentalmente mirato a offrire contenuti in esclusiva, a differenza del tentativo di acquisizione di Activision Blizzard, ma quello di cui non eravamo a conoscenza erano ovviamente i progetti attualmente in lavorazione.

Secondo quanto riportato nella risposta di Microsoft alla Federal Trade Commission, al momento i gruppi sotto Zenimax stanno lavorando a tre giochi esclusivi. I primi due già li conosciamo e sono Starfield e Redfall. Manca il terzo, che però potrebbe essere uno dei progetti più misteriosi attualmente in lavorazione nei vari uffici e team di sviluppo sotto la parent company.

Assoldato che al momento Bethesda sta lavorando al successore di Skyrim, è molto probabile che il terzo gioco misterioso portato all’attenzione della Federal Trade Commission sia in realtà l’Indiana Jones attualmente in sviluppo presso MachineGames, con la collaborazione di Todd Howard. Non possiamo ovviamente esserne sicuri, ma le dichiarazioni di Redmond ci dicono chiaramente che l’obiettivo del publisher è quello di tenere fuori da altre console ed ecosistemi i futuri giochi di Bethesda. Salvo, ovviamente, non si tratti di esperienze online, come per esempio The Elder Scrolls Online e Fallout 76, che continuano ovviamente a essere supportati anche su PlayStation.

Microsoft ha dato il via all’acquisizione di Activision Blizzard a inizio gennaio 2022. Fin da subito il deal ha lasciato perplesse diverse realtà e ora le antitrust di tutto il mondo vogliono vederci chiaro. Oltre all’FTC, anche la CMA (organo del Regno Unito) e l’Unione Europea hanno deciso di rimandare le loro decisioni in merito, senza esprimersi con una via libera o uno stop definitivo. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.