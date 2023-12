Che fai a capodanno? Sfida tutti a Just Dance al prezzo più basso di sempre!

Il Capodanno è ormai imminente e, come sempre, molti di voi staranno cercando uno svago con cui poter passare in famiglia, o con gli amici, le ore che ci separeranno dal classico "cenone", all'attesissima mezzanotte del 2024. Ebbene, se la precedente proposta che vi avevamo fatto, ovvero quella relativa all'acquisto di UNO, non vi avesse convinti appieno, oggi ve ne proponiamo un'altra, complice un'ottimo sconto del 50%! Per l'ultima notte dell'anno, infatti, poche cose funzionano meglio del sempre divertente Just Dance di Ubisoft, titolo danzereccio, ormai sulla cresta dell'inda da quasi 15 anni, e qui in sconto, nella sua apprezzata edizione per Nintendo Switch, al prezzo di appena 29,98€!

Just Dance 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Perfetto per passare tante ore in allegria, che sia in famiglia o con i propri amici, Just Dance 2024 è l'opzione migliore per videgiocare al ritmo di musica e, per questo, pensiamo sia una scelta ideale per trascorrere la serata di Capodanno. Qui, per altro, parliamo dell'ultima versione uscita di questo campione d'incassi targato Ubisoft e, dunque, comprensiva di moltissima tracce note e di successo, con hit come "Flowers" di Miley Cyrus o "Butter" dei BTS, e con anche la possibilità di danzare al ritmo di molti celebri brani Disney, grazie ad un apposito pacchetto aggiuntivo.

Perché l'edizione Switch? Perché è decisamente la più sensata, grazie alla presenza dei i Joy-Con di Nintendo Switch, che registrano i movimenti dei giocatori, rendendo la sfida più appagante e divertente. Non avete Joy-Con sufficienti per tutti? NESSUN PROBLEMA! Perché Just Dance è oggi giocabile anche grazie al supporto del proprio smartphone che, grazie ad una app, può essere utilizzato come controller per la rilevazione dei movimenti.

Insomma, Just Dance 2024 potrebbe essere la chiave per rendere indimenticabile il countdown al Capodanno, e considerando lo sconto proposto da Amazon, al prezzo più basso di sempre, oltre che i tanti brani disponibili, diremmo che la scelta è quasi obbligata! Del resto, ma chi vi fa divertire a Capodanno con meno di 30 euro?!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina d'acquisto del prodotto, . L'invito, come sempre, è quello di procedere quanto prima all'acquisto, giacché la richiesta sarà prevedibilmente alta, ed il prodotto potrebbero presto esaurirsi!

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!