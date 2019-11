Cina: giocatore spende 1.4 milioni su un personaggio, amico glielo vende per 500 dollari

Abbiamo spesso sentito parlare di spese folli all’interno dell’industria videoludica, ma forse quanto accaduto di recente in Cina le batte tutte. Secondo quanto riportato dal South Cina Morning Post, un uomo ha speso ben 1.4 milioni di dollari su un singolo personaggio del videogioco Justice Online, un classico MMORPG. Il problema è che un suo amico ha involontariamente messo in vendita tale personaggio per la cifra di 522 dollari. Il proprietario originale ha quindi fatto causa contro NetEase, proprietario del gioco, e il suo amico. O forse dovremmo chiamarlo ex-amico.

Facciamo però un passo indietro. L’amico/accusato ha preso in prestito il personaggio in questione e ha cercato di venderlo al proprietario originale al prezzo di 388.000 yuan (circa 55.000 dollari). Purtroppo, il gioco è stato messo in vendita a 3.888 (circa 550 dollari) all’interno del marketplace ed è stato acquistato da un altro giocatore, totalmente innocente ed estraneo dalla faccenda. Secondo quanto emerso, l’accusato ha affermato che si è trattato di un errore di battitura causato dalla stanchezza dopo una maratona di gioco online.

Secondo quanto riportato dal South Cina Morning Post, la causa legale è stata gestita da un giudice che ha mediato tramite una videoconferenza: è un dettaglio poco rilevante a livello ludico ma si tratta di uno dei primi casi di gestione di una disputa tramite remoto. Parlando però del gioco, NetEase ha dovuto cancellare la transazione ma, per quanto il proprietario originale abbia riottenuto il proprio PG da 1.4 milioni, deve ora pagare 90.000 yuan (circa 12.800 dollari) al giocatore che lo ha acquistato a “poco”, per non meglio definiti danni inflitti.

Una situazione che non possiamo non definire un po’ assurda, sotto ogni punto di vista. Diteci, voi cosa ne pensate? Secondo voi chi ha più torno nella faccenda?