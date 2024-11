Cinque giochi da giocare su Steam Deck questa settimana (18 - 24 novembre)

Steam Deck, il celebre PC handheld di Valve, ha aperto le porte del PC gaming anche a chi, normalmente, si è sempre rivolto al mondo delle console per la loro immediatezza. SteamOS, difatti, offre un'esperienza totalmente "senza pensieri", dove al giocatore viene richiesto semplicemente di scaricare il software dallo store di Valve e cominciare a giocare, senza preoccuparsi di null'altro.

Ovviamente Steam Deck non è solo questo, soprattutto in virtù della community che gravita attorno al celebre PC handheld di Valve che continua a offrire soluzioni per personalizzare l'esperienza finale in maniere davvero incredibili, ma proprio grazie a questa immediatezza ha permesso a moltissimi giocatori di scoprire alcuni titoli che, vuoi per la portabilità di Steam Deck vuoi per il fatto che offre una libreria di dimensioni abnormi, si sposano perfettamente con la filosofia alla base dell'handheld di Valve.

In questa rubrica abbiamo deciso di farvene conoscere ciclicamente una cinquina. Non importa se sono giochi celebri o perle nascoste, l'importante per noi è che girino squisitamente bene su Steam Deck, offrendo un'esperienza perfetta senza bisogno di "aiutini aggiuntivi" per esprimere appieno il loro potenziale.

Batman: Arkham Origins Blackgate

Uno dei capitoli meno conosciuti della saga di Arkham è anche un ottimo Metroidvania in 2.5D capace di proseguire il ciclo delle origini dell'Uomo Pipistrello iniziato con il tanto discusso Batman: Arkham Origins.

Blackgate, pur non spiccando per l'estrema originalità delle sue scelte di game design, si rivela essere un solidissimo Metroidvania, capace di traslare in due dimensioni praticamente tutte le dinamiche che hanno reso un cult la saga targata Rocksteady. L'aspetto milgiore? Che al momento potete recuperare questa hidden gem (uscita solo per console portatili) a soli 2.26€ su Instant Gaming.

Have A Nice Death

La Morte, soverchiata dalla mole di lavoro e annoiata dalla routine data dal lavoro d'ufficio, decide di delegare a una serie di sottoposti le pratiche più noiose, in modo tale da potersi dedicare nuovamente a falciare anime in santa pace. Qualcosa, però, va per il verso sbagliato e la Morte si troverà a dover falciare i suoi stessi sottoposti per rimettere le cose a posto all'interno della Death Incorporated.

Have A Nice Death è un roguelike come tanti, dove bisognerà avanzare poco alla volta all'interno dei corridoi della Death Incorporated, cercando di ottenere quanti più upgrade possibili per riuscire a portare a termine l'avventura senza morire. Laddove la formula è la più classica che si potrebbe richiedere da un Roguelike, il frenetico gameplay in puro stile Hack and Slash bidimensionale e una direzione artistica sublime, lo rendono una piccola perla che andrebbe giocata almeno una volta. Considerando che lo si trova a poco più di 10€ su Instant Gaming, non possiamo che consigliarvelo caldamente.

Death's Door

Tematiche simili a Have A NIce Death, ma questa volta si tratta di uno "zelda-like" isometrico dove si controllerà un corvo il cui lavoro è quello di mietere anime. Un giorno la sua preda viene rubata e da li comincerà un viaggio che riesce, anche grazie a una direzione artistica squisita, a riprendere quello che ha reso celebri i capitoli isometrici di Zelda e a trasporlo in uno degli indie-game più intriganti da qualche anno a questa parte.

Death's Door è splendido su Steam Deck e, se non avete mai avuto modo di provarlo, si sposa perfettamente con la mobilità offerta dal PC Handheld di Valve. Per meno di 5€ su Instant Gaming è un must-have che vi rapirà per un paio di serate (e un po' di più se site dei completisti).

Tomb Raider I-III Remastered

I primi tre, storici, capitoli di Tomb Raider non hanno bisogno di presentazioni. Si tratta di tre cult che i più anziani tra di noi hanno vissuto in prima persona negli anni d'oro dell'avvento delle tre dimensioni. Ora, Aspyr, ha deciso di rispolverarli a dovere, migliorandone il comparto grafico, modernizzandone i controlli e curandosi di mantenere tutti gli aspetti che resero immortali questi tre giochi (glitch inclusi).

Laddove al lancio il prezzo di listino poteva risultare elevato per alcuni, soprattutto per chi li ha sviscerati nel corso degli anni, ora che si possono portare a casa con poco più di 10€ su Instant Gaming, sono semplicemente un acquisto obbligato per i fan vecchi e nuovi di Lara Croft, soprattutto per come si rivelano perfetti in mobilità, sfruttando lo "sleep mode" di Steam Deck per poter risolvere gli enigmi più complessi in ogni momento libero della giornata.

The Artful Escape

Concludiamo con una produzione atipica, dove il gameplay viene messo in secondo piano per enfatizzare una direzione artistica psichedelica e ispirata alla storia dello space-rock. The Artful Escape è una storia emozionante, delicata ed eterea, che ci metterà nei panni del nipote di una celebre star della musica country (palesemente ispirata a Bob Dylan) che non riesce a raccogliere l'eredità del celebre parente in quanto il suo sogno è diventare una rock star.

Questo semplice incipit apre a una trama psichedelica, dove la giovane rock star viaggerà al centro dei suoi sogni, sfruttando la musica come chiave per far esplodere le sue emozioni e comprendere quale sia il senso che vuole dare alla sua vita. The Artful Escape è un'esperienza che andrebbe provata almeno una volta nella vita, specialmente se siete musicisti o amanti di quest'ultima, e per poco più di 5€ su Instant Gaming non possiamo che consigliarvelo, come validissima alternativa a un film, per passare una serata diversa assieme alla vostra Steam Deck.