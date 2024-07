Cities: Skylines 2, rinviata a tempo indeterminato la versione console

Il lancio della versione console di Cities: Skylines 2, seguito dell'acclamato simulatore di costruzione urbana sviluppato da Colossal Order, è stato posticipato a tempo indeterminato. Nonostante fosse previsto per ottobre su Xbox e PlayStation, problemi irrisolti legati a performance e stabilità hanno causato questo ritardo, come comunicato sul forum ufficiale di Paradox Interactive, editore del gioco.

"Stiamo facendo progressi lenti ma costanti, tuttavia permangono problemi che compromettono l'esperienza di gioco che desideriamo offrire. Prevediamo di ricevere un nuovo candidato alla release, che sarà attentamente esaminato in agosto. Questa valutazione determinerà se possiamo iniziare il processo di presentazione e fornire una data di rilascio precisa, o se sarà necessario affrontare ulteriori problemi," spiega il post sul forum.

Sebbene Cities: Skylines 2 sia stato lanciato su PC nell'ottobre del 2023, ha incontrato numerose difficoltà che hanno incluso problemi di prestazione e stabilità, inducendo gli sviluppatori a scusarsi con i fan in aprile. Inoltre, c'è da dire anche che la cancellazione repentina del concorrente di Sims, Life by You, a seguito di un ritardo indefinito, non sembra promettere bene per gli impegni futuri di Paradox.

Nonostante gli ostacoli, Colossal Order ha raggiunto tutti gli obiettivi del proprio piano di sviluppo annuale, pubblicamente disponibile, per Skylines 2. Tuttavia, problemi protratti e la mancanza di supporto alle modifiche da parte degli utenti hanno portato molti giocatori a preferire ancora il primo Cities: Skylines; anche gli utenti console, quindi, per il momento, dovranno continuare a godere solamente del primo capitolo della serie.