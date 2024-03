Cities Skylines 2, il DLC rientra nei titoli peggio recensiti su Steam

Cities Skylines 2, il sequel tanto atteso del famoso gioco di costruzione cittadine, sembrava destinato a raggiungere vette ancora più alte rispetto al suo predecessore. Tuttavia, il DLC inaugurale del gioco, intitolato "Beach Properties", ha ottenuto un risultato inaspettato e deludente: è diventato il prodotto peggio votato su Steam.

Il DLC "Beach Properties" è stato criticato per essere stato lanciato in anticipo rispetto alla risoluzione dei problemi tecnici del gioco principale. I giocatori hanno lamentato che Colossal Order avrebbe dovuto concentrarsi sulla correzione dei problemi del gioco base prima di rilasciare nuovo contenuto a pagamento. Queste critiche hanno fatto sì che il DLC si classificasse come il prodotto peggiore in assoluto su Steam.

Attualmente, solo il 4% delle risposte degli utenti al DLC "Beach Properties" sono positive. Con 787 valutazioni, il DLC si trova in fondo alla lista su Steam, precedendo di poco altri titoli in classifica come il pass per l'espansione Waterfronts e il bundle "Beach Properties", che contiene anche una stazione radio aggiuntiva nel gioco.

Tra l'altro, gli stessi sviluppatori dissero che avrebbero rimandato i DLC per sistemare i problemi del gioco, ma non sembra abbiano mantenuto la promessa. I commenti negativi, quindi, sono più che giustificabili.

A ogni modo, nonostante le difficoltà iniziali, molti appassionati del gioco continuano a sperare che Cities Skylines 2 possa trovare la sua strada verso il successo. È evidente che il gioco ha un grande potenziale, ma è chiaro anche che ci sono ancora problemi da risolvere. Resta da vedere se Colossal Order riuscirà a rispondere alle preoccupazioni dei giocatori e a riconquistare la fiducia della community di Cities Skylines.