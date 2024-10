Cities Skylines 2: le biciclette arriveranno nel gioco e saranno gratis

Il team di sviluppo di Cities Skylines 2 ha confermato che le biciclette saranno introdotte gratuitamente nel gioco base e saranno gratuite. L'annuncio è stato fatto tramite l'account Twitter ufficiale del gioco.

Le biciclette rappresentano un elemento importante per la gestione del traffico in un city builder come Cities Skylines 2. La loro assenza al lancio aveva fatto sorgere dubbi sulla possibilità che venissero aggiunte in futuro come DLC a pagamento.

Gli sviluppatori hanno spiegato che il ritardo nell'implementazione delle biciclette è dovuto alla necessità di creare le relative animazioni per i personaggi. Hanno ribadito che questa funzionalità era ed è tuttora prevista come parte del gioco base.

Non è previsto che le biciclette siano un contenuto a pagamento.

L'annuncio arriva in un momento delicato per Cities Skylines 2, che ha affrontato diverse difficoltà dal lancio. L'editore Paradox aveva ammesso problemi noti prima del rilascio, mentre i primi contenuti gratuiti e a pagamento non hanno riscosso grande apprezzamento.

A ogni modo non sono stati forniti dettagli sui tempi di implementazione di questa e altre funzionalità.