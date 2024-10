Civilization 7: ecco i requisiti PC completi

Firaxis, sviluppatore di Sid Meier's Civilization 7, ha rivelato su X i requisiti di sistema completi per la versione PC del gioco, in vista del lancio previsto per il prossimo anno. Le specifiche coprono diverse configurazioni, dalle minime per giocare a 1080p e 30 fps fino a quelle ultra per 4K e 60 fps.

Per giocare con le impostazioni più elevate, gli sviluppatori raccomandano un processore Intel Core i7-14700F o AMD Ryzen 9 5950X, abbinato a una scheda grafica NVIDIA RTX 4070 o AMD RX 7800 XT. Particolarmente rilevante è la richiesta di 32 GB di RAM per la modalità 4K a 60 fps con dettagli al massimo.

Dettagli dei requisiti di sistema

I requisiti minimi per giocare a 1080p e 30 fps con dettagli bassi includono una CPU Intel Core i3-10100 o AMD Ryzen 3 1200, una GPU NVIDIA GTX 1050 o AMD RX 460, e 8 GB di RAM.

Civilization 7 sarà disponibile dall'11 febbraio 2025.

Per le impostazioni raccomandate, che permettono di giocare a 1080p e 60 fps con dettagli medi, servono un processore Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 3600X, una scheda grafica NVIDIA RTX 2060 o AMD RX 6600, e 16 GB di RAM.

Tutti i livelli di configurazione richiedono Windows 10/11 a 64 bit, 20 GB di spazio su SSD e supporto per DirectX 12.

Civilization 7 sarà disponibile non solo su PC, ma anche su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, offrendo agli appassionati di strategia un'ampia scelta di piattaforme su cui vivere la propria esperienza di gioco.