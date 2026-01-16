Il panorama dei riconoscimenti videoludici si arricchisce con le nomination dei Game Developer Choice Awards 2026, che quest'anno vedono un inaspettato protagonista assoluto: Clair Obscur: Expedition 33 di Sandfall Interactive ha dominato le selezioni con ben otto nomination distribuite su nove categorie totali, un risultato che posiziona il titolo RPG a turni francese come uno dei giochi più celebrati della stagione. La cerimonia, giunta alla sua 26° edizione, rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi per gli sviluppatori di tutto il mondo, con le nomination decise dall'esclusivo GDCA-specific International Choice Awards Network, un'organizzazione su invito che riunisce i più influenti game creator del settore.

Nella categoria principale Game of the Year, Clair Obscur: Expedition 33 se la dovrà vedere con nomi di peso assoluto: Hollow Knight: Silksong di Team Cherry, il nuovo capitolo della saga Sucker Punch Ghost of Yōtei, l'ultimo lavoro cooperativo di Hazelight Studios Split Fiction, oltre a Donkey Kong Bananza di Nintendo EPD e Blue Prince di Dogubomb. Una line-up che mescola franchise consolidati, sequel attesi da anni e nuove IP ambiziose, riflettendo perfettamente la varietà produttiva dell'industria attuale.

Ghost of Yōtei si conferma come uno dei titoli più apprezzati tecnicamente e artisticamente della competizione, collezionando cinque nomination complessive che spaziano dal Best Narrative al Best Audio, passando per Best Visual Art e Best Technology. Il nuovo capitolo ambientato nel Giappone feudale dimostra come Sucker Punch abbia saputo evolvere la formula che aveva reso celebre Ghost of Tsushima, conquistando il rispetto della critica specializzata e degli sviluppatori stessi.

Clair Obscur: Expedition 33 ha ottenuto otto nomination su nove categorie totali, un record che testimonia l'impatto del RPG francese sull'industria

Donkey Kong Bananza di Nintendo EPD segue con quattro nomination, confermando la capacità della casa di Kyoto di rinnovare franchise storici mantenendo standard qualitativi elevatissimi. Il platform ha ricevuto riconoscimenti in Best Design, Best Technology e Innovation Award, categorie che sottolineano l'approccio tecnico e creativo del team di sviluppo. Anche Death Stranding 2: On the Beach di Kojima Productions ha ottenuto tre nomination, concentrate nelle aree tecniche e audiovisive dove il visionario game director giapponese eccelle tradizionalmente.

Particolarmente significativa è la presenza di Clair Obscur: Expedition 33 nella categoria Best Debut, dove compete con altri esordi notevoli come Ball x Pit di Kenny Sun & Friends, Blue Prince e Dispatch di Adhoc Studio. La nomination testimonia come il titolo di Sandfall Interactive rappresenti non solo un prodotto tecnicamente solido, ma anche una promettente nuova voce nel panorama degli RPG a turni, un genere che negli ultimi anni ha visto un significativo rinnovamento.

Sul fronte dell'innovazione meccanica e progettuale, l'Innovation Award vede competere titoli sperimentali come Baby Steps di Bennett Foddy, Ball x Pit, Blue Prince e naturalmente Clair Obscur: Expedition 33 insieme a Donkey Kong Bananza. La categoria Social Impact Award riconosce invece giochi che affrontano tematiche socialmente rilevanti, con nomination per And Roger di TearyHand Studio, Consume Me, Despelote e Dispatch.

La cerimonia di premiazione dei GDCA si terrà il 12 marzo 2026 durante il GDC Festival of Gaming presso il Moscone Convention Center di San Francisco, evento che si svolgerà dal 9 al 13 marzo. Gli appassionati italiani e di tutto il mondo potranno seguire la diretta streaming gratuitamente su Twitch, insieme alla cerimonia degli Independent Games Festival Awards prevista per l'11 marzo.