Avatar di cignox1 48
0
Questo gioco:
-Mi ha fatto tornare ai giochi dopo anni di (quasi) totale assenza (perlomeno da titoli nuovi)
-É l'unico altro oltre a Limbo che mi abbia commosso (la parte iniziale)
-Mi ha avvicinato a giochi che solitamente non sono proprio il mio tipo (gdr a turni)
-Costa una frazione degli AAA senza per questo sembrare amatoriale.

Sono solo all'inizio, per caritá, ma per il momento mi piace...
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite ML Spy #865 0
0
ma quindi è già uscito questo clair obscur o si parla delle nomination in anticipo?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Pro_Mind #942 0
0
otto nomination su nove possibili praticamente hanno fatto bingo
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di cignox1 48
0
ma quindi è già uscito questo clair obscur o si parla delle nomination in anticipo?
É uscito giá da un pó. Io l'ho preso su Steam prima di Natale, ma era disponibile giá da un pó.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.