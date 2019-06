COD 2020: Treyarch al lavoro su un “AAA Next-Gen”, è Black Ops 5?

Il COD del 2020 è ancora un insieme di rumor e speculazioni, eppure sembra avere già un'identità precisa: ecco i dettagli emersi fino a questo momento.

Mentre il mondo è concentrato su Call of Duty Modern Warfare, il soft reboot in lavorazione presso Infinity Ward, Activision sta già ragionando sul COD 2020 (chiamiamolo in questo modo per semplicità). Sappiamo, grazie al solito informatissimo Jason Schreier, che il titolo era in sviluppo sotto Sledgehammer Games (ognuno dei tre team di Activision si “passa il testimone” di anno in anno, cosicché ogni capitolo abbia tre anni di sviluppo a disposizione). Si sarebbe trattato di un qualcosa di legato al Vietnam, ma a quanto pare i lavori erano talmente in cattivo stato che Activision ha deciso di mettere al comando Treyarch, responsabile della serie Black Ops.

Ora, veniamo a conoscenza di un’informazione che sembra supportare questa possibilità: il sito di Treyark ha messo online una proposta di lavoro per un Senior Tools Engineer, il quale avrebbe avuto il compito di creare degli strumenti per il motore di sviluppo del team. Nulla di strano, potreste pensare, senonché tra i dettagli si menzionava “un titolo AAA di prossima generazione nel 2020”. Quest’ultimo riferimento è stato eliminato, ma non prima che la redazione di CharlieINTEL fosse riuscita a vederla e riportarla.

Dobbiamo considerare inoltre il fatto che le console di prossima generazione (PS5 e Xbox Scarlett, nomi non ufficiali) sono previste proprio per l’autunno 2020. Ovviamente queste sono speculazioni sommate a rumor e leak: non vi è nulla di ufficiale. Nondimeno, COD 2020 sembra delinearsi sempre di più: secondo i rumor, quanto realizzato da Sledgehammer verrà riutilizzato per creare un nuovo gioco (Black Ops 5) e Treyark non cercherà quindi di “salvare” il progetto originale.

Diteci, voi cosa ne pensate? Per ora siete interessati solo a Call of Duty Modern Warfare, oppure COD 2020 è già nei vostri pensieri?