COD Cold War: ecco come funzionano i grilletti adattivi su PS5

Ormai è una tradizione videoludica ricevere ogni singolo anno un nuovo capitolo di Call of Duty. Dopo il successo riscontrato con il capitolo dell’anno scorso, il noto publisher Activision sembra aver deciso di seguire una strada molto simile anche con questa nuova avventura. Infatti anche COD Cold War cerca di ritornare alle origini della saga, dando ai fan un’esperienza di gioco nuova ma nello stesso tempo famigliare. Questa tattica senz’ombra di dubbio riuscirà a fare breccia nei cuori degli appassionati senza tantissimi problemi, soprattutto visto il successo riscosso da Modern Warfare e sopratutto vista la fama della modalità Warzone.

A differenza del titolo Infinity Ward questo nuovo COD Cold War ha l’onore di poter “aprire” la nuova generazione di console. Essendo un titolo cross-gen il gioco offrirà in generale un’esperienza videoludica praticamente identica su tutti i vari sistemi di gioco. Ovviamente le nuove console potranno sfruttare un maggiore dettaglio grafico ed un framerate fino a 120FPS. Ma la console di casa Sony avrà dalla sua parte una peculiarità unica. Grazie al tanto noto DualSense (il rinomato controller PS5) COD Cold War offrirà un’esperienza di gioco molto diversa.

La particolarità viene data proprio dalle varie funzionalità del nuovo pad PS5. Stando a vari video mostrati in rete i grilletti adattivi faranno sentire ogni singola arma del gioco diversa. Per esempio, sparare con una mitraglietta rapida tipo l’MP5 non sarà come sparare con un RPG. La resistività dei grilletti combinata con l’haptic feedback dato dalle vibrazioni renderà l’esperienza diversa ed unica da arma ad arma.

È sicuramente piacevole vedere i vari sviluppatori impegnarsi a rendere i propri giochi unici grazie anche a queste caratteristiche. Tuttavia andiamo a precisare che questa peculiarità potrebbe davvero “creare disturbo” nelle partite multiplayer di COD Cold War (dove probabilmente verrà disattivata da gran parte dei giocatori). Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa feature, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!