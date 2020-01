COD Mobile è stato il secondo gioco mobile più scaricato del 2019

Il 2019 per Call of Duty è stato un anno di rinascita, nel quale si sono visti lanciare sul mercato ben due titoli legati al brand di Activision che hanno saputo convincere sia il pubblico che la critica. Il primo è ovviamente Call of Duty Modern Warfare, nuovo capitolo principale della saga FPS che ha riportato in auge il brand ritornando ai fasti del Modern Warfare datato 2007. Il secondo è COD Mobile, il primo episodio dello sparatutto ad approdare su dispositivi mobile.

Stando alle stime pubblicate dal sito web Sensor Tower, COD Mobile è stato il secondo gioco più scaricato del 2019 su dispositivi mobile. Solo nel suo trimestre di lancio è riuscito a ottenere più di 180 milioni di download. L’unico gioco mobile che ha saputo fare di meglio è stato Pokémon GO, sebbene Call of Duty Mobile abbia comunque superato le vendite del gioco Niantic nel corso dell’ultimo trimestre del 2019.

Oltre ad essere stato uno dei titoli mobile più scaricati dell’anno, Cod Mobile è stato anche uno dei titoli per smartphone più remunerativi negli Stati Uniti, in particolare, incassando quasi 50 milioni di Dollari nei suoi primi 90 giorni. Questo dimostra come con quale forza sia tornato in carreggiata il brand di Call of Duty, che da un pò di anni a questa parte non riusciva più a convincere del tutto soprattutto i fan più affezionati alla serie di sparatutto in prima persona di Activision.

Vi ricordiamo che COD Mobile è disponibile al download sui dispositivi Android su Google Store e su dispositivi iOS su Apple Store. Cosa pensate di COD Mobile? Vi aspettate che il titolo mobile di Call of Duty potesse diventare il secondo titolo più scaricato del 2019? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.