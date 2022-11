Da ormai diversi anni a questa parte il lancio di un nuovo capitolo della serie Call of Duty coincide anche con tutte le varie attività proposte dai vari streamer e creatori di contenuti da sempre vicini alla serie FPS di Activision. Uno dei più seguiti e apprezzati dalle community di appassionati è senza ombra di dubbio Dr. Disrespect, streamer e sviluppatore che ha creato una carriera e una forte notorietà attorno alla saga di COD.

Dr. Disrespect è noto per le sue dirette in cui emergono tutte le qualità di questo grande appassionato della serie di COD e del genere FPS in generale. Già in passato ha dedicato ore e ore di trasmissioni a giocare ai vari capitoli di Call of Duty, ma con l’arrivo del nuovo Modern Warfare 2 potrebbe aver battuto un record negativo per la serie. Il noto streamer ha abbandonato la nuova iterazione della saga dopo solamente tre giorni, andando a disinstallare Modern Warfare 2 (lo potete acquistare su Amazon) mentre stava portando avanti una diretta sul suo canale YouTube.

Il momento della disfatta è avvenuto a causa di uno degli storici problemi del multiplayer online della saga di COD, che a quanto pare è ancora ben presente anche in Modern Warfare 2. Durante una partita Dr. Disrespect si è trovato più volte a perire a causa di uno spawn point dei nemici completamente sballato. Questo tipo di eliminazioni all’interno della partita hanno portato lo streamer a chiudere il gioco e poi disinstallarlo a tempo record.

Dr Disrespect has uninstalled MWII live on stream after going through the true spawning experience He made it 3 days of playing the game before quitting pic.twitter.com/e9OzFKLn0T — GUARD Hunter (@HUN2R) November 3, 2022

Come possiamo sentire nella clip che sta facendo il giro del web in queste ore, Dr. Disrespect svela che questa sua prima esperienza diretta con Call of Duty Modern Warfare 2 è durata solamente tre giorni. I troppi problemi che affliggono la parte multiplayer online del gioco non soddisfano, a oggi, il noto creatore di contenuti, il quale ha poi preferito farsi qualche partita a Overwatch 2.