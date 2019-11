COD Modern Warfare: doppi punti esperienza fino al 2 dicembre

Per accompagnare l’inizio della Stagione uno di COD Modern Warfare, Infinity Ward ha attivato i doppi punti esperienza sia per i livelli dei giocatori, sia per quelli delle armi nel nuovo FPS targato Activision. L’evento che mette in palio il doppi dei punti XP è ora attivo e lo sarà fino al 2 dicembre su tutte le piattaforme.

Infinity Ward ha anche spiegato in un post sul proprio blog ufficiale come funzioneranno i nuovi ranghi stagionali. Quando la prima stagione inizierà la prossima settimana, i giocatori che hanno ottenuto fino a questo momento il grado ufficiale verranno rispristinati al limite del livello normale.

Activision ha anche dichiarato che il gioco terrà conto del Rank che hanno ottenuto i giocatori prima dell’inizio della nuova Stagione insieme a tutti i progetti delle armi, i progressi fatti nelle missioni, le statistiche, e tutto ciò che i giocatori avevano sbloccato nella stagione precedente. Inoltre tutti i contenuti saranno ugualmente disponibili anche con l’inizio dell’evento successivo.

COD Modern Warfare è riuscito a riportare in auge una della saghe FPC più amate delle ultime due generazioni, che con i precedenti capitoli non stava più convincendo nemmeno gli appassionati più fidelizzati. State giocando a COD Modern Warfare?Cosa ve ne pare del nuovo sparatutto sviluppato da Inifinity Ward? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.