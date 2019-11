COD Modern Warfare ha avuto il miglior lancio digitale dell’anno

SuperData Research del gruppo Nielsen ha diffuso il proprio report di ottobre in merito alle vendite digitali e al primo posto della classifica per copie vendute digitalmente c’è COD Modern Warfare che ad ad oggi risulta il titolo che ha totalizzato il record annuale per maggior numero di vendite online al lancio. Estremamente positivi anche i risultati di Apex Legends che ad ottobre ha raggiunto alcuni dei suoi migliori dati di sempre in quanto ad acquisti in-game.

Guardando i dati nel dettaglio, COD Modern Warfare ha venduto circa 4,75 milioni di copie digitali tra console e PC nel mese di ottobre con il rilascio avvenuto giorno 25. Rispetto a Black Ops 4 si tratta dell’11% in meno, anche se COD Modern Warfare è uscito in una data più vicina alla chiusura della rilevazioni mensile di SuperData.

Per quanto riguarda Apex Legends il titolo ha ottenuto cifre da record con 45 milioni di incassi attraverso acquisti in-game nel mese di ottobre. Lo sparatutto sviluppato da Respawn sembra così essere diventato un titolo più che importante per EA dal lancio avvenuto nel mese di febbraio. Più in difficoltà NBA 2K, dove la crescita delle microtransazioni sembra essere rallentata negli ultimi quattro mesi.

Guardando ai dati globali, nel mese di ottobre sono stati spesi 8,84 miliardi di dollari per acquisti digitali che hanno riguardato le varie piattaforme di gioco. Ad ogni modo i dati sono in calo del 3% rispetto allo scorso anno sopratutto per il settore console anche se bisogna dire che nel 2018 erano arrivati titoli molto attesi come Red Dead Redemption 2. A questi si aggiungono anche i dati dei guadagni provnienti dei giochi PC nello stesso periodo. League of Legends risulta in prima posizione in quanto a transazioni online.