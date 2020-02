COD Modern Warfare: svelate le missioni della battle royale Warzone, tramite leak

COD Modern Warfare, come ogni buon game as a service, si è aggiornato non molti giorni fa alla seconda Stagione, introducendo varie novità. Gli appassionati, però, sono interessati sopratutto a una modalità ancora non svelata ufficialmente: Warzone, ovvero la battle royale. Quest’ultima è stata al centro di molteplici rumor e leak: si tratta ormai del classico segreto di Pulcinella e tutto quello che manca è un reveal completo da parte degli sviluppatori. Mentre lo si attende, però, c’è modo di scoprire qualche altro leak.

Tramite Reddit, compare la lista delle Sfide giornaliere e delle Missioni di Warzone, in perfetto stile COD Modern Warfare. La fonte non specifica però se derivano da un dataming o da informazioni ottenute tramite un insider. Come indica il nome stesso, le “Sfide giornaliere” sono obbiettivi disponibili ogni 24 ore che permettono di ottenere esperienza al completamento. Le missioni, invece, sono gruppi di sfide di livello superiore e, oltre a offrire exp, donano oggetti estetici ed equipaggiamento una volta completate.

Potete trovare l’enorme lista su Reddit. Le sfide sono molte, probabilmente per permettere una costante rotazione: le Missioni, però, sembrano tutte molto simili quindi ci potrebbe essere il rischio che gli appassionati si annoino dopo poco tempo: ovviamente non sappiamo se questo leak riporti il vero, quindi per ora non possiamo in alcun modo esprimerci.

Recentemente i leak sono sempre più numerosi, densi di informazioni precise e, a dirla tutta, credibili. Considerando che parliamo di una modalità nemmeno annunciata, o è tutto completamente inventato (ma considerando la reazione di Activision, sembra difficile) oppure Warzone di COD Modern Warfare è vicina al completamento. Probabilmente scopriremo a breve la verità, non ci resta che attendere.