COD Modern Warfare: annunciata la data di uscita della Battle Royale?

Possiamo tranquillamente dichiarare che COD Modern Warfare è il protagonista di questo secondo mese del 2020. Non solo in questi giorni si parla della Stagione 2, iniziata l’11 febbraio, ma sopratutto si discute animatamente della mai annunciata modalità Battle Royale. Tra rumor e leak vari, ci troviamo quasi ogni ora a parlare del titolo targato Infinity Ward e della sua nuova Warzone. Nonostante gli insider sostengano che tale modalità venga rilasciata tra pochissimo, secondo le ultime dichiarazioni verrà lanciata il prossimo marzo 2020.

Stando a quanto dichiarato sul portale online CharlieIntel, che si dedica di tutto ciò che ruota intorno a COD Modern Warfare, l’arrivo della Battle Royale è prevista tra meno di un mese. Daniel Ahmad, probabilmente il più famoso insider in campo videoludico, sembrerebbe confermare questa tesi. Pare inoltre secondo tali leak che la mappa di gioco sarà di circa 8,5 km quadrati, quasi il doppio di quella di Black Ops 4, e conterrà la bellezza di ben 200 giocatori.

#CallofDuty’s free-to-play Warzone battle royale game will release in early March, VGC understands. 🔸 Mode will be 'instantly unlocked' for #ModernWarfare owners, sources indicate ➡️ https://t.co/jVnGBsBGvy pic.twitter.com/xM30iUgNyH — VGC (@VGC_News) February 17, 2020

Gli indizi sulla componente Battle Royale sono aumentati rapidamente dopo l’aggiornamento per la Stagione 2, diversi giorni fa vi abbiamo parlato di un utente in particolare che ha postato sul proprio profilo Twitter diverse immagini in cui mostrano la lobby del gioco ed i mezzi di trasporto presenti nella modalità prossima ad uscire. Che sia davvero ufficiale affermare che la Warzone uscirà a breve? Non ci resta che aspettare notizie ufficiali da Activision e Infinity Ward. Vi ricordiamo infine che la battle royale di COD Modern Warfare sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC totalmente in forma free-to-play.

Cosa ne pensate di questa notizia? Anche voi state aspettando questa nuova modalità? Fatecelo sapere nei commenti qui di seguito. Come sempre per eventuali conferme e tutte le novità sul titolo, vi invitiamo a seguire le nostre pagine.