COD Modern Warfare e Warzone: la nuova patch aggiunge diversi contenuti, ecco quali

COD Modern Warfare e Call of Duty Warzone sicuramente stanno vivendo un periodo di enorme successo, specialmente la sua controparte battle royale. L’utenza ormai si sta divertendo, riuscendo a portare addirittura online più di 30 milioni di giocatori in tutto il mondo. In questo momento l’attenzione va certamente agli sviluppatori ed alle nuove patch in fase di sviluppo. Infinity Ward, quindi, ha annunciato un nuovo aggiornamento settimanale in arrivo proprio oggi o al massimo nella mattinata di domani. Uno introdurrà contenuti per COD Modern Warfare ed un altro per Warzone.

COD Modern Warfare dovrebbe aggiungere una nuova mappa multiplayer, che sarebbe la terza della stagione, un bundle con nuovi oggetti e skin ed infine un nuovo operatore: Talon. In Warzone invece verranno aggiunte nuove armi tra cui 725, MK2, .50 GS e EBR-14, tutte quante di livello comune e non comune, infine dovrebbe risolvere diversi bug riscontrati in queste prime settimane dal lancio. Purtroppo non sappiamo se con questo nuovo aggiornamento verrà rilasciata anche la modalità High Action precedentemente scoperta da un dataminer diversi giorni fa. Questa nuova sfida metterà a dura prova tutti i giocatori, promettendo partite più veloci ed adrenaliniche. Sempre secondo tale leak, infatti, tale modalità di gioco includerà più denaro, più casse del bottino leggendarie e, ancora, più serie di uccisioni.

Activision sta supportando in modo magistrale i due titoli. Call of Duty Warzone sta macinando record su record dovuto anche alla sua semplicità ed a piccole featured che stanno facendo divertire non poco l’utenza, come il Gulag, nel quale dopo una uccisione si ha una seconda possibilità di rientrare in partita. Oltre a tutto questo potremo scegliere una modalità completamente diversa dalla battle royale chiamata Malloppo che aumenta la giocabilità del titolo.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a COD Modern Warfare e Warzone? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardante i titoli targati Infinity Ward.