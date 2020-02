Code Vein: annunciato il DLC Frozen Empress, ecco il trailer

Code Vein, videogioco action rpg sviluppato e pubblicato da Bandai Namco uscito lo scorso 27 settembre per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il titolo ha preso non pochi spunti dalla serie nata dalla mente di Hidetaka Miyazaki. Vestiremo i panni di un redivivo, esseri simili a dei vampiri in grado di poter risorgere più e più volte. Combattimenti al limite dello splatter, riferimenti culturali e artistici allo stile barocco e gotico ci accompagneranno in questa grande avventura in un mondo corrotto da una misteriosa calamità.

In queste ore Bandai Namco ha rilasciato il trailer del secondo DLC chiamato Frozen Empress, in uscita proprio oggi per tutte le piattaforme disponibili. Ricordiamo che il primo dei tre è stato Hellfire Knight rilasciato a fine gennaio. I due DLC possono essere scaricati singolarmente al prezzo di 9,99€, mentre chi è in possesso del season pass può farlo ovviamente in modo gratuito. Qui sotto vi mostriamo il trailer rilasciato sul canale Youtube ufficiale dell’azienda giapponese. Buona visione.

Di seguito invece possiamo leggere la descrizione ufficiale della nuova espansione. “Dopo aver sconfitto l’Hellfire Knight, affronta la Frozen Empress in questo secondo contenuto aggiuntivo! Regnante su di una nuova sezione delle Profondità – la Celestial Ice Prison – e rafforzata dai suoi cristalli, la Frozen Empress sarà un boss difficile da sconfiggere. In aggiunta a questa sfida, i giocatori potranno anche sbloccare nuovi outfit, trovare nuove armi in grado di infliggere danni da ghiaccio e sperimentare un nuovo Codice.” Code Vein quindi nonostante i suoi alti e bassi sta risultando un titolo che viene continuamente aggiornato, la nuova espansione infatti sembrerebbe promettere molto bene, con ambientazioni che potrebbero lasciare a bocca aperta gli appassionati. Nel caso stiate vivendo ancora le avventure del vostro redivivo vi invitiamo a giocarci e dirci la vostra su questo e lo scorso DLC.

Cosa ne pensate di Code Vein? Siete quelle persone che lo hanno apprezzato? Fatecelo sapere nei commenti. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità relative al titolo firmato Bandai Namco ricordandovi che il terzo ed ultimo DLC, nonostante non si conosca ancora la data precisa, verrà rilasciato ad inizio 2020.