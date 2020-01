Code Vein: annunciato il dlc Hellfire Knight, ecco il trailer

Code Vein, videogioco action rpg sviluppato e pubblicato da Bandai Namco, è uscito lo scorso 27 settembre. Il titolo ha fatto parlare molto di sé, prendendo non pochi spunti dalla serie nata dalla mente di Hidetaka Miyazaki. Vestiremo i panni di un redivivo, esseri simili a dei vampiri in grado di poter risorgere più e più volte. Combattimenti al limite dello splatter, riferimenti culturali e artistici allo stile barocco e gotico ci accompagneranno in questa grande avventura in un mondo corrotto da una misteriosa calamità.

Bandai Namco in queste ore ha rilasciato un trailer che ci mostra l’arrivo del nuovo dlc a pagamento chiamato “Hellfire Knight” in uscita proprio oggi per tutte le piattaforme disponibili. Questo è il primo dei tre dlc che verranno spalmati durante il corso dell’anno. Potete vedere qui di seguito il video della notizia.

Nuovi e potenti avversari vi attendono nel primo contenuto scaricabile di Code Vein. Oltre a nemici inediti e un nuovo temibile boss, che si presume essere proprio l’Hellfire Knight, l’espansione aggiungerà anche nuove armi, nuovi codici del sangue e Blood Veils. Inoltre sarà possibile sbloccare costumi alternativi per i nostri compagni nei dungeon secondari. Ricordiamo infine che il dlc sarà scaricabile anche per tutti i possessori della Deluxe Edition a partire da oggi.

Code Vein è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.