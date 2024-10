Coin Master: tutti i codici e i link (iOS e Android)

Siete appassionati di Coin Master ma siete stanchi di dover lottare con il vostro portafogli per avere le risorse necessarie per poter compleare il vostro villaggio e renderlo il più bello? Non vi bastano mai i giri o le monete e siete sempre alla ricerca di una maniera per ottenere qualche risorsa in più?



Se avete già letto la nostra guida su come ottenere giri gratis in Coin Master ma questa sembra non bastare forse è perché è necessario fare di più, in questo caso con i codici, o meglio, con i link.

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte





Si perché a differenza di tanti altri videogiochi per smartphone, tutti i codici di Coin Master per iOS e Android sono stati sostituiti da un sistema di link a cui accedere e confermare il proprio account, collegando poi a quest’ultimo tutto un sistema di premi.

Ecco tutto quello che devi sapere sull’argomento:

Coin Master: dove trovare i codici per Android e iOS

Tutto quanto accade sulle pagine social Facebook o Instagram di Coin Master, dove ogni giorno vengono postati moltissimi contenuti.

La stragrande maggioranza di questi contengono un link che, se cliccato, riporta al sito ufficiale dello sviluppatore di Moon Active. Se qui si fa accesso con il proprio account del gioco (collegato a Facebook, chiaramente) diventa possibile riscattare un sacco di premi diversi.

I codici hanno scadenza variabile che dipende dagli eventi che gli sviluppatori hanno voluto mettere assieme per l’occasione; qui sotto trovate una lista dei più recenti.

Coin Master: tutti i link e i codici

Ecco tutti i link e i codici più recenti per Coin Master

Come ricevere direttamente i link di Coin Master

Se siete persone pigre e non volete aprire quotidianamente i social network per ottenere i premi di Coin Master c'è ancora qualcosa che potete fare: registrarvi all'invio di email quotidiane da parte del gioco.

Purtroppo questa funzionalità del gioco non è disponibile in Europa a causa delle regolamentazioni legate al GDPR, motivo per cui o vi fate un account americano del Play Store / App Store per scaricare la versione corrispondente, oppure vi conviene semplicemente attivare le notifiche su Facebook/Instagram per intercettare i vari post social di Coin Master.