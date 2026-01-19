Avatar di Ospite SQL_Mage #810 0
quella rana la ricordo eccome, che nostalgia
ma quindi praticamente tutti i giochi gestionali moderni copiano da loro? interessante
Theme Park era una droga, passavo ore a mettere sale nelle patatine per spillare soldi ai visitatori lol
nn sapevo che il tizio di DeepMind venisse da lì, assurdo
EA che uccide studi creativi, che novità
