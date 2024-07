Come creare la postazione gaming perfetta

Creare una postazione da gaming perfetta è un progetto che richiede attenzione, pianificazione e una buona conoscenza dei componenti e dei prodotti disponibili. Non si tratta solo di avere il computer più potente o il monitor più grande, ma di creare un ambiente che sia rilassante e il più immersivo possibile. Una postazione ben pensata può migliorare notevolmente le sessioni di gioco, il comfort e la soddisfazione generale. In questa guida, esploreremo ogni aspetto della creazione di una postazione da gaming ideale, dai componenti hardware alle periferiche, dai mobili agli accessori, fino alla gestione dei cavi e all'illuminazione.

Per questo progetto, ci siamo avvalsi della collaborazione con il popolare marchio Trust Gaming, che offre una vasta gamma di prodotti adatti a ogni esigenza di gioco. Tuttavia, è giusto sottolineare che quello che leggerete può essere applicato per qualsiasi marchio o prodotto, di conseguenza valutate il tutto in base alle vostre esigenze personali.

Ecco di cosa parleremo

Perché investire in una postazione da gaming

Il gaming è diventato più di un semplice passatempo: è ormai la forma di intrattenimento più importante il modo (il fatturato supera quello della musica e del cinema messo insieme), una via di fuga dalla realtà e, per alcuni, una carriera. Con l'aumento della complessità e della qualità dei giochi moderni, avere un equipaggiamento adeguato è fondamentale per vivere un'esperienza di gioco ottimale. Una buona postazione da gaming non solo aumenta la qualità legata al gaming, ma può anche influenzare positivamente la salute e il benessere della persona, ma questo lo vedremo più avanti.

Consigli utili prima di dar vita alla postazione da gaming

Quando si tratta di pianificare e costruire una postazione di gioco, la gestione del budget è uno degli aspetti più cruciali. Stabilire un budget chiaro è il primo passo per garantire che ogni componente acquistato offra il miglior rapporto qualità-prezzo. È importante ricordare che non è necessario acquistare tutto immediatamente; molti componenti possono essere aggiornati in futuro man mano che le esigenze cambiano e il budget lo permette. Questo approccio ti consente di costruire una postazione di gioco funzionale senza dover spendere una fortuna fin dall'inizio.

La comparazione dei prezzi è un altro passo fondamentale nella pianificazione del budget. Utilizzare siti di comparazione dei prezzi e leggere le recensioni dei prodotti può aiutarti a trovare le migliori offerte e a scegliere componenti affidabili e di alta qualità. Le recensioni degli utenti e dei professionisti offrono preziose informazioni sulle prestazioni e la durabilità dei componenti, aiutandoti a fare acquisti più informati.

Prima di effettuare qualsiasi acquisto, è vitale verificare che tutti i componenti siano compatibili tra loro. Questo include assicurarsi che la scheda madre supporti il processore scelto, che la RAM sia compatibile con la scheda madre, e che il case abbia spazio sufficiente per ospitare la scheda grafica e il sistema di raffreddamento. Verificare la compatibilità previene problemi di installazione e garantisce che tutti i componenti funzionino insieme senza intoppi.

la gestione del budget è uno degli aspetti più cruciali

Il comfort e l'ergonomia della postazione di gioco sono altrettanto importanti per garantire un'esperienza di gioco piacevole e priva di problemi di salute a lungo termine. Assicurarsi che la postazione sia ergonomica significa regolare l'altezza della sedia e del monitor in modo che la postura sia corretta. Questo aiuta a prevenire dolori al collo, alle spalle e alla schiena, che possono derivare da una postura scorretta durante lunghe sessioni di gioco. L'utilizzo di sedie ergonomiche e supporti regolabili per monitor può migliorare significativamente il comfort e la produttività.

Ora, accennato tutto ciò, entriamo più nel dettaglio esplorando ogni singolo punto.

Benessere e salute

La salute è fondamentale per godersi appieno il gaming e a volte si sottovaluta l'uso corretto delle luci e una sana alimentazione (che non significa patatine o bibite gassate). Vediamo insieme qualche consiglio per giocare, vivendo al meglio.

Per garantire un'esperienza di gioco confortevole e sana, è fondamentale adottare alcune precauzioni e abitudini che contribuiscano al benessere fisico e mentale. Le luci anti-affaticamento sono un ottimo punto di partenza. Utilizzare filtri anti-luce blu, sia sugli schermi che tramite occhiali appositi, aiuta a ridurre l'affaticamento visivo e i disturbi del sonno causati dall'esposizione prolungata alla luce blu emessa dai dispositivi elettronici. Inoltre, le lampade con temperatura regolabile permettono di adattare l'illuminazione dell'ambiente alle diverse condizioni di luce, creando un'atmosfera più rilassante e meno stressante per gli occhi.

L'attività fisica è altrettanto importante per prevenire l'affaticamento e i problemi fisici legati al gioco prolungato. Eseguire regolarmente esercizi specifici, come stretching e movimenti per migliorare la postura, aiuta a mantenere i muscoli in salute e a prevenire dolori e tensioni. Accessori fitness per il gaming, come tappetini per esercizi e attrezzi leggeri, possono essere integrati nella routine quotidiana per mantenere il corpo attivo e in forma.

L'attività fisica è altrettanto importante per prevenire l'affaticamento e i problemi fisici legati al gioco prolungato.

Adottare abitudini di gioco sane è cruciale per evitare l'affaticamento mentale e fisico. Una gestione attenta del tempo di gioco, con pause frequenti e periodi di stretching, permette di rimanere concentrati e di prevenire l'esaurimento. Durante queste pause, è utile alzarsi, camminare un po' e fare qualche esercizio di stretching per rilassare i muscoli e migliorare la circolazione sanguigna.

L'idratazione e la nutrizione sono altri due aspetti fondamentali per mantenere un livello di energia ottimale e una buona salute generale. Avere stazioni per bevande nelle vicinanze della postazione di gioco facilita l'accesso a acqua (come nel caso della Trust GXT 709W Luminus) e altre bevande salutari, incoraggiando a rimanere idratati. Inoltre, tenere a portata di mano snack salutari, come frutta, noci o barrette energetiche, fornisce l'energia necessaria per continuare a giocare senza dover necessariamente ricorrere a cibi poco salutari.

PC Gaming

Per creare una postazione da gaming perfetta, è fondamentale scegliere i componenti hardware giusti, che garantiscano prestazioni soddisfacenti, ovviamente in base al proprio budget.

PC Gaming Budget: 2000 Euro

Con un PC da 2000 Euro o più, potreste far girare quasi tutti i titoli moderni in 4K a 60fps. Parliamo di una configurazione senza compromessi e che vi potrebbe durare anche diversi anni.

Per una postazione da gaming con un budget di 2000 euro, potete permettervi di investire in componenti di alta qualità che garantiranno prestazioni eccezionali e un'esperienza di gioco a massime performance (o quasi). Il processore ideale per questo budget è l'Intel Core i9-14900K o l'AMD Ryzen 9 7950X3D, entrambi in grado di gestire i giochi più esigenti e le applicazioni più intensive. Per quanto riguarda la scheda grafica, la Nvidia GeForce RTX 4080 Super o l'AMD Radeon RX 7900 XTX sono ottime scelte che vi garantiranno prestazioni eccezionali in risoluzione 1440p a un frame rate elevato e in 4K a 60 FPS.

Con 32 GB di memoria RAM DDR5, o ancor meglio 64GB, il sistema sarà in grado di gestire multitasking e giochi impegnativi senza problemi. Per l'archiviazione, un SSD NVMe PCIe 4.0 da almeno 2 TB assicurerà tempi di caricamento ridotti e spazio a sufficienza per i vostri giochi e programmi. A questo si può aggiungere un secondo SSD, anche in formato SATA, da 4 TB per l'archiviazione di massa, ideale per conservare una vasta libreria di giochi o file, spostandoli nel momento del bisogno.

La scheda madre deve essere compatibile con il processore scelto, quindi con chipset Z790 per Intel e chipset X670 o B650 per AMD. Molti dei modelli più recenti sono compatibili con il PCIe 5.0, quindi se volete acquistare un SSD di ultimissima generazione per la massima velocità, sappiate che non avrete problemi di compatibilità. Nella scelta della scheda madre vale la pena prestare attenzione anche al numero di porte USB, alla presenza della connettività Wireless (meglio ancora Wi-Fi 6E o Wi-Fi 7) e alla porta LAN, che sugli ultimi modelli è sempre da almeno 2,5Gb.

Un alimentatore da 850W certificato 80 PLUS Platinum assicurerà un'alimentazione stabile e un'alta efficienza energetica. Con una configurazione come questa non potete scendere a wattaggi più bassi, al contrario, se pensate di spendere di più e acquistare una scheda grafica RTX 4090, potrebbe essere necessario scegliere un alimentatore da 1000 watt.

Per una postazione da gaming con un budget di 2000 euro, potete permettervi di investire in componenti di alta qualità

Per raffreddare i due processori top di gamma, il consiglio è sempre quello di optare per uno dei migliori dissipatori a liquido, capaci di tenere sotto controllo le temperature anche nei momenti più critici. Anche i migliori modelli ad aria, come il Noctua NH-D15 e il Deepcool Assassin IV, assolvono il compito, ma faticano a tenere sotto controllo la CPU se viene spinta al massimo per lungo tempo.

Per il case potete scegliere quello che più vi piace, ma è fondamentale che abbia spazio a sufficienza per ospitare gli altri componenti. Assicuratevi che sia abbastanza lungo per la scheda video che avete scelto, che si possa montare il radiatore del raffreddamento a liquido o che sia abbastanza largo per ospitare la torre del dissipatore ad aria. È molto importante considerare anche il flusso d'aria, quindi preferite sempre una soluzione con frontale in mesh, anziché vetro.

PC Gaming Budget: 1400 Euro

Con un PC da quasi 1400 Euro potreste garantirvi performance eccellenti in 2K a 60fps. Chiaramente ci potrebbe essere qualche compromesso, ma nella maggior parte dei casi riuscirete a giocare senza problemi alla maggior parte dei giochi.

Con un budget di 1400 euro è ancora possibile costruire una postazione da gaming di livello e ben bilanciata. Un processore come l'Intel Core i7-14700K o l'AMD Ryzen 7 7800X3D offrirà prestazioni godibili per la maggior parte dei giochi e delle applicazioni. La scelta della scheda grafica può ricadere sulla Nvidia GeForce RTX 4070 SUPER o sull'AMD Radeon RX 7800 XT, entrambe capaci di offrire ottime prestazioni in risoluzione 1440p e persino in 4K, anche se con alcuni compromessi nei giochi più impegnativi.

Per la memoria RAM, 32 GB di DDR5 saranno sufficienti per garantire fluidità in multitasking e compatibilità anche con i giochi più esigenti. Un SSD NVMe PCIe 4.0 da 1 TB assicurerà tempi di caricamento rapidi ed è abbastanza grande per ospitare i vostri giochi preferiti, ma se possibile optate anche qui per una soluzione da 2TB. Se avete bisogno di spazio per archiviare molti dati, abbinatelo a un secondo SSD (anche SATA) da 2 TB o più.

Per la scheda madre valgono gli stessi discorsi fatti prima, quindi assicuratevi che sia compatibile con il processore scelto e che abbia tutte le funzionalità che per voi sono fondamentali: se ad esempio prevedete di collegare il PC in LAN e non userete mai il Wi-Fi, potete risparmiare qualche decina di euro scegliendo una motherboard che ne è sprovvista.

Con un budget di 1400 euro è ancora possibile costruire una postazione da gaming di livello

Anche per quanto riguarda il raffreddamento e lo chassis, i consigli che possiamo darvi non sono diversi da quanto fatto poco sopra: le due CPU citate si comportano meglio quando abbinate a un sistema a liquido, mentre per il case basta che ci siano abbastanza spazio per installare tutti i componenti e un buon flusso d'aria.

Un alimentatore da 750W, certificato 80 PLUS Gold o 80 PLUS Platinum, è sufficiente per questa configurazione. Se avete intenzione di acquistare una scheda video di fascia più alta controllate i requisiti di alimentazione, dal momento che potreste dover comprare un PSU più potente.

PC Gaming Budget: 600 Euro

Con un PC da 600 Euro potreste giocare a diversi titoli, senza però pretendere performance al top. Ideale se state cercando una configurazione in grado di farvi girare Minecraft, Fortnite, Call of Duty, Valorant, Counter-Strike 2 o League of Legends avendo un budget di poco conto.

Con un budget di 600 euro, è importante fare scelte oculate per ottenere il massimo dalle risorse disponibili. Un processore come l'Intel Core i5-13400F o l'AMD Ryzen 5 5600 rappresentano ottime scelte che offrono un buon equilibrio tra prestazioni e prezzo. Per la scheda grafica, potreste optare per modelli AMD di passata generazione, come la Radeon RX 6650 XT, o cercare qualche ottima offerta sulla nuova RTX 4060. Queste soluzioni vi consentono di giocare in Full HD senza particolari compromessi, mantenendo sempre impostazioni grafiche elevate.

La memoria RAM dovrebbe essere di almeno 16 GB DDR4, sufficiente per la maggior parte dei giochi e delle attività quotidiane. Per l'archiviazione scegliete sempre un SSD PCIe, affidandovi anche allo standard PCIe 3.0: è abbastanza veloce per qualsiasi attività, gaming compreso, e ci sono modelli ben più economici delle controparti PCIe 4.0. Cercate di optare per un SSD da 1TB, così da non avere problemi di spazio.

Se scegliete il processore Intel è essenziale scegliere una scheda madre B660 con supporto a memorie DDR4, mentre per il Ryzen 5 5600 qualsiasi B550 andrà bene, dato che il vecchio chip AMD è compatibile unicamente con questo standard di memoria.

Con un budget di 600 euro, è importante fare scelte oculate

Per il raffreddamento potete scegliere un qualsiasi dissipatore ad aria, non ci saranno problemi a dissipare il calore prodotto da queste CPU. Il case deve ovviamente avere spazio per tutti i componenti, ma puntate a modelli essenziali, con un frontale in mesh e quante più ventole incluse possibile, che magari badano meno all'estetica ma hanno un prezzo contenuto.

Non risparmiate invece sull'alimentatore, elemento fondamentale del computer. Un modello da 500 watt andrà bene, ma sceglietene uno di qualità, così da non avere problemi e non rischiare di danneggiare i vari componenti.

La differenza tra PC preassemblati e da assemblare

PC Preassemblati : Ideali per chi non vuole dedicare tempo all'assemblaggio o non ha esperienza. Offrono garanzie e supporto tecnico.

: Ideali per chi non vuole dedicare tempo all'assemblaggio o non ha esperienza. Offrono garanzie e supporto tecnico. PC da assemblare: Permettono di scegliere ogni componente, garantendo la massima personalizzazione e spesso un miglior rapporto qualità-prezzo, ma serve esperienza per evitare di danneggiare l'hardware.

Consigli legati al PC

Alcuni accorgimenti da tenere a mente quando si sfrutta un PC da gioco.

Mantenete i driver e il firmware del PC e delle periferiche sempre aggiornati! Questo è importantissimo per garantire le migliori prestazioni e la massima sicurezza. Gli aggiornamenti regolari non solo risolvono problemi noti e migliorano la stabilità del sistema, ma introducono anche nuove funzionalità e ottimizzazioni che possono migliorare notevolmente l'esperienza di gioco. Potete usare software come CapframeX, o l'overlay di Nvidia o AMD (a seconda della vostra scheda grafica) per monitorare le prestazioni del sistema, mentre per assicurarvi che le temperature dei componenti siano sotto controllo, potete affidarvi ad HWinfo. In questo modo, potrete tenere sotto controllo la salute del PC e di intervenire tempestivamente in caso di anomalie.

Per chi desidera spingere al massimo le prestazioni del proprio sistema, l'overclocking della CPU e della GPU può essere una strada percorribile. Tuttavia, è essenziale monitorare attentamente le temperature e mantenere il sistema stabile per evitare danni ai componenti. L'overclocking può offrire un significativo aumento delle prestazioni, ma deve essere eseguito con cautela e consapevolezza. Anche se esistono software che si occupano di fare una overclock automatico, come Intel XTU e AMD Ryzen Master, il consiglio generale rimane sempre lo stesso: non fatelo se non siete sicuri di ciò che state facendo.

Possibili problemi legati al PC

I problemi al proprio PC possono capitare, cerchiamo di capire come risolverli (o prevenirli) senza farci prendere dal panico.

Nonostante la migliore pianificazione, possono sempre sorgere problemi. Affrontare quelli più comuni in modo efficace è essenziale per mantenere il sistema operativo in modo ottimale. Se il PC non si avvia correttamente, è importante verificare che tutti i cavi siano collegati correttamente e che i componenti siano installati correttamente. In alcuni casi, potrebbe essere necessario resettare il BIOS/UEFI alle impostazioni predefinite per risolvere eventuali problemi di configurazione, oppure aggiornarlo per essere sicuri di avere la massima compatibilità con l'hardware, specialmente se si parla di CPU recenti o memorie RAM particolarmente veloci.

Per problemi di prestazioni, assicuratevi che tutti i driver siano aggiornati. Driver obsoleti possono causare varie noie, tra cui cali di prestazioni (specialmente se il gioco è uscito dopo i driver che state usando) e instabilità del sistema. Verificare le temperature dei componenti è altrettanto fondamentale; se superano le soglie di sicurezza e si verifica il così detto "thermal throttling", potrebbe essere necessario migliorare il raffreddamento del sistema.

Anche i problemi di rete possono essere particolarmente frustranti. Assicuratevi che la connessione internet sia stabile e che il router funzioni correttamente. Controllate le impostazioni del router per assicurarvi che non ci siano problemi con il NAT o altre configurazioni di rete che potrebbero interferire con la connessione, inoltre, se potete, collegate il PC tramite cavo LAN, per la miglior esperienza possibile. Avere una rete stabile e ben configurata è cruciale per un'esperienza di gioco online senza interruzioni.

Console Gaming

PlayStation 5

Una piattaforma perfetta per chi cerca una macchina prestante e con dei giochi in esclusiva.

PlayStation 5 è una piattaforma classica; una console dotata di una buona lineup di giochi in esclusiva e dalle caratteristiche tecniche in grado di far girare i videogiochi fino a 4K a 60fps.

Il suo vero punto di forza è il gamepad, non per altro il DualSense è il controller più moderno al mondo, grazie al suo feedback aptico e i trigger adattivi.

PS5 è pensata prevalentemente per chi non vuole attendere che giochi come i prossimi Marvel's Wolverine o Death Stranding 2 su PC e vuole giocarli subito.

Xbox Series X|S

La macchina per chi vuole godersi Xbox Game Pass e i giochi in retrocompatibilità (oltre che quelli moderni).

Xbox Series X è una console che punta tanto sulla retrocompatibilità e sull'offrire modi diversi di accedere ai giochi. Oltre ad avere caratteristiche tecniche molto simili a PS5 (4K 60fps), dispone della possibilità di abbonarsi a Xbox Game Pass, un abbonamento presente anche su PC che consente di accedere a centinaia di giochi senza costi aggiuntivi, compresi i titoli Xbox Game Studios, Bethesda e Activision-Blizzard al day one.

Il suo punto di forza è la gestione dei giochi, non per altro Xbox è una delle poche console che consente di giocare a una vasta quantità di titoli, compresi buona parte di quelli della generazione Xbox e Xbox 360, migliorandoli anche con filtri e HDR.

Microsoft offre anche l'opportunità di acquistare una piattaforma meno costosa e meno potente, l'Xbox Series S, maggiormente pensata per chi non cerca un'impatto visivo troppo elevato e il lettore ottico.

Nintendo Switch

La console da affiancare obbligatoriamente un PC, anche per via della sua qualità e quantità di giochi in esclusiva.

Nintendo Switch è senza dubbio la console più identitaria tra queste. La console Nintendo, oltre a non essere interessata nel riprodurre i videogiochi a prestazioni elevate, è anche l'unica che presenta una lineup di veri giochi in esclusiva e quindi disponibili solo su Switch.

Il suo punto di forza è senza dubbio la sua natura ibrida, permettendo ai giocatori di accedere ai titoli sia in mobilità che a casa su un grande televisore.

Gli incredibili videogiochi completano un'offerta irrinunciabile per chiunque abbia un PC da gaming e cerca una piattaforma da affiancare che sia diversa dal solito.

L'essenziale per PC e Console

Una volta che si è scelto il PC o la console per la postazione da gaming, è necessario valutare gli accessori e le periferiche da contornare e vi posso assicurare che è anche il lavoro più complesso, un po' come quando si finisce di ristrutturate la casa e si cominciano a scegliere i mobili per abbellirla. Qualità e funzionalità sono le priorità principali.

Il monitor

In questo paragrafo vi raccontiamo i maniera dettagliata i monitor attualmente in commercio e quali conviene acquistare in base alle proprie preferenze e necessità. Dalla frequenza d'aggiornamento alla risoluzione, analizziamo bene le varie differenze.

Quando si sceglie un monitor per la propria postazione da gaming, è importante considerare diversi fattori per ottenere la migliore esperienza visiva possibile. La risoluzione è uno degli aspetti principali da valutare. Un monitor con risoluzione 1080p è ideale per i giochi competitivi grazie alla sua elevata frequenza di aggiornamento. Se si cerca un compromesso tra qualità visiva e prestazioni, un monitor 1440p rappresenta una scelta eccellente. Per coloro che desiderano la massima qualità visiva, un monitor 4K è la soluzione migliore, anche se richiede una GPU potente per gestire il tutto (come accennato nella parte relativa all'hardware).

Il refresh rate del monitor è un altro elemento cruciale. Un refresh rate di 60Hz è adeguato per la maggior parte dei giochi, ma per il gaming competitivo e i giochi d'azione, un monitor con un refresh rate di almeno 144Hz è l'ideale, offrendo una fluidità e una reattività chiaramente superiori. Per i giocatori professionisti che necessitano della massima fluidità, un monitor con un refresh rate di 540Hz rappresenta la scelta migliore (ovviamente solo per il Full HD), ma è ancora poco preso in considerazione rispetto ai 240Hz e 360Hz.

Il tempo di risposta del monitor, indicato in millisecondi, è fondamentale per ridurre il motion blur e migliorare la qualità dell'immagine nei giochi veloci. Un tempo di risposta di 1ms è particolarmente efficace in questo senso.

La dimensione del monitor e la configurazione multi-monitor dipende dai gusti personali. Un monitor da 27 pollici è perfetto per una risoluzione di 1440p, mentre un monitor da 32 pollici offre un'esperienza visiva più ottimale per una risoluzione 4K (anche se ormai i giocatori tendono a preferire il 40 pollici). Le configurazioni con più monitor possono essere più adatte per chi fa streaming (così da poter gestire chat e quant'altro in maniera più efficace) o banalmente per chi vuole dar vita a un'ampliamento dell'area visiva di gioco, ma considerate che in questo caso la distanza dai monitor dovrà essere notevolmente più lontana.

Scegliere il monitor giusto implica trovare un equilibrio tra risoluzione, refresh rate, tempo di risposta e dimensioni, assicurando così una postazione di gioco che soddisfi tutte le esigenze visive e prestazionali.

La tastiera gaming

Non sapete nulla di tastiere? Niente paura, di seguito vi spieghiamo per bene che cosa deve avere una buona tastiera da gaming e cose le differenzia da quelle standard.

Quando scegliete una tastiera per la vostra postazione da gaming, è importante considerare diversi aspetti per assicurarsi che si adatti perfettamente al vostro stile di gioco e alle vostre preferenze di digitazione.

Le tastiere meccaniche sono molto apprezzate da chi si dedica al gaming e per chi scrive molto, grazie alla loro durabilità, precisione e risposta tattile. A differenza delle tastiere a membrana, che utilizzano cupole di gomma per registrare le pressioni dei tasti, le tastiere meccaniche impiegano interruttori fisici sotto ogni tasto. Questi switch meccanici sono disponibili in diverse varianti, ciascuna con caratteristiche uniche.

Gli switch lineari, come i Cherry MX Red, offrono una pressione liscia e costante dall'inizio alla fine, senza feedback tattile o clic udibile. Questo li rende ideali per il gaming, poiché permettono una pressione rapida dei tasti. Gli switch tattili, come i Cherry MX Brown, forniscono un piccolo bump tattile a metà corsa, indicando che l'attuazione è avvenuta. Sono perfetti per la scrittura e il gaming, bilanciando feedback tattile e rapidità. Infine, gli switch cliccanti, come i Cherry MX Blue, offrono sia un feedback tattile che un suono cliccante udibile, ideali per la scrittura, poiché il feedback sonoro e tattile aiuta a evitare pressioni accidentali.

Uno dei principali vantaggi delle tastiere meccaniche è la loro longevità. Gli switch meccanici sono progettati per durare decine di milioni di pressioni, molto più delle cupole di gomma delle tastiere a membrana. Inoltre, le tastiere meccaniche offrono una manutenzione facilitata; i tasti possono essere rimossi per la pulizia o la sostituzione. La possibilità di personalizzare la tastiera con diversi tipi di switch e keycap permette di adattare l'esperienza di digitazione e l'estetica alle proprie esigenze.

Oltre a ciò, offrono un feedback più preciso, riducendo il rischio di pressioni accidentali e migliorando la velocità e l'accuratezza della digitazione. Scegliere una tastiera meccanica significa, in sostanza, investire in un dispositivo che non solo dura più a lungo, ma che offre anche un'esperienza migliore.

Nel mio caso ho utilizzato una Trust Gaming GXT 866 Torix, una keyboard wired (con il cavo) da circa 70 euro che si presenta con switch meccanici lineari Red e offre anche un'illuminazione RGB che mai guasta. La retroilluminazione non solo aggiunge un tocco estetico alla tastiera, ma può anche rivelarsi estremamente utile in condizioni di scarsa illuminazione, permettendovi di vedere chiaramente i tasti. Inoltre, la retroilluminazione RGB offre la possibilità di personalizzare i colori e gli effetti di luce, consentendovi di creare un'atmosfera decisamente più coinvolgente durante le sessioni di gioco. Va chiaramente a gusti, ma io non posso farne proprio a meno, ormai la mia postazione deve essere dotata di qualche luce RGB.

Un altro aspetto importante da considerare sono le funzionalità aggiuntive della tastiera. Quelle dotate di tasti macro programmabili possono fare una grande differenza nell'efficienza di gioco, permettendovi di eseguire comandi complessi con un semplice tocco. Ciò viene particolarmente utile nei videogiochi strategici come Starcraft 2 o Civilization VI, ma anche con MMO o sparatutto in prima persona. In più, non guasterebbe se la tastiera fosse composta anche da tasti dedicati per controllare il volume o pulsanti multimediali.

Mouse da gaming

Il mouse da gioco offre una serie di opzioni diversificate rispetto ai mouse da ufficio. Nel paragrafo di seguito analizziamo bene il tutto, dalla sensibilità al DPI.

Il mouse da gaming è fondamentale per garantire la migliore esperienza di gioco possibile. Un aspetto chiave è il tipo di sensore. Sia che si tratti di un sensore ottico o laser, è importante che il mouse abbia un DPI regolabile come il Trust GXT 923 YBAR. Questo permette di adattare la sensibilità del mouse a diversi giochi e stili di gioco, garantendo sempre precisione e velocità grazie a un sensore di alta qualità.

Il DPI (Dots Per Inch) del mouse è una misura che indica la sensibilità del mouse, ovvero quanto distanza il cursore sullo schermo si sposta in risposta al movimento fisico del mouse. In termini semplici, rappresenta il numero di punti che il cursore del mouse copre sullo schermo per ogni pollice di movimento del mouse sulla superficie. Esempio di Funzionamento del DPI: DPI Basso : Con un'impostazione di 400 DPI, il cursore si sposterà di 400 pixel sullo schermo per ogni pollice che muovi il mouse. Questo significa che il cursore si muoverà lentamente e con maggiore precisione.

: Con un'impostazione di 400 DPI, il cursore si sposterà di 400 pixel sullo schermo per ogni pollice che muovi il mouse. Questo significa che il cursore si muoverà lentamente e con maggiore precisione. DPI Alto: Con un'impostazione di 1600 DPI, il cursore si sposterà di 1600 pixel sullo schermo per ogni pollice di movimento del mouse. Questo rende il cursore molto più sensibile e veloce, ideale per azioni rapide.

L'ergonomia del mouse è un altro fattore cruciale. È essenziale scegliere un modello che si adatti comodamente alla propria mano per evitare l'affaticamento durante lunghe sessioni di gioco. La forma e il design ergonomico del mouse possono fare la differenza, assicurando che sia confortevole da usare anche dopo ore di utilizzo.

Infine, la presenza di pulsanti programmabili è un grande vantaggio. Avere pulsanti aggiuntivi consente di migliorare la reattività nei giochi, offrendo una maggiore flessibilità e personalizzazione. I pulsanti programmabili permettono di assegnare funzioni specifiche o macro, rendendo le azioni di gioco più rapide ed efficienti.

Controller da gioco

Ci sono svariati controller da gioco sul mercato, ma come facciamo a capire qual è il più adatto per noi? Di seguito cerchiamo di darvi un'idea più chiara.

Per quanto riguarda il controller per la propria postazione di gioco, è importante considerare le diverse opzioni disponibili sul mercato, ciascuna con i propri punti di forza e caratteristiche uniche. I controller Xbox sono noti per la loro compatibilità con PC e console Xbox, offrendo un design ergonomico e un'affidabilità che li rende ideali per sessioni di gioco prolungate. La loro facilità d'uso e l'integrazione con il sistema operativo Windows li rendono una scelta popolare tra i giocatori su entrambe le piattaforme.

Il controller PlayStation 5 (DualSense), è eccellente per i giochi su PS5 e PC. Questo pad è dotato di funzionalità avanzate come il feedback aptico e i trigger adattivi, che migliorano significativamente l'esperienza di gioco offrendo una sensazione più immersiva e realistica. La compatibilità con PC permette di sfruttare queste caratteristiche anche su altre piattaforme di gioco, aumentando la versatilità del controller.

Esistono anche controller altamente personalizzabili di svariati marchi. Questi controller offrono un'ampia gamma di opzioni di personalizzazione, inclusi tasti aggiuntivi e configurabili, che permettono ai giocatori di adattare l'hardware alle proprie esigenze specifiche e di ottenere un'esperienza di gioco migliorata, ma ovviamente anche i prezzi aumentano di conseguenza.

L'ergonomia e la personalizzazione sono aspetti fondamentali nella scelta di un controller. Un'impugnatura ergonomica è cruciale per garantire comfort durante lunghe sessioni di gioco, prevenendo l'affaticamento e i dolori alle mani. La forma e il design del controller devono adattarsi perfettamente alla mano del giocatore, offrendo una presa salda e confortevole. Alcuni controller offrono impugnature intercambiabili o regolabili per migliorare ulteriormente l'ergonomia.

Esistono anche controller altamente personalizzabili di svariati marchi

La possibilità di personalizzare i tasti è un altro vantaggio significativo. Alcuni controller permettono di configurare i pulsanti in base alle proprie preferenze, aggiungendo tasti programmabili che possono essere utilizzati per eseguire macro o comandi specifici. Questa flessibilità consente ai giocatori di avere un maggiore controllo e di migliorare la propria reattività durante il gioco, adattando il controller a vari generi di giochi e stili di gioco.

Cuffie da gaming

Le cuffie vengono spesso sottovalutate, invece sono la periferica più importante del nostro setup. Cerchiamo di capire quale acquistare e sfruttare per i nostri videogiochi preferiti.

Le cuffie da gaming sono importantissime e la qualità del suono è un fattore determinante per un'esperienza di gioco coinvolgente e più piacevole. Cuffie dotate di driver di alta qualità offrono un suono chiaro e più dettagliato, permettendo di distinguere chiaramente i diversi elementi sonori del gioco, dai passi degli avversari ai dialoghi e agli effetti sonori ambientali. Inoltre, le cuffie con surround virtuale 7.1 o con supporto Dolby Atmos migliorano notevolmente l'immersione, creando un effetto sonoro tridimensionale che permette di percepire con precisione la direzione e la distanza dei suoni all'interno del gioco (fondamentale negli sparatutto in prima persona online).

Il comfort è altrettanto importante, soprattutto durante le lunghe sessioni di gioco. Le cuffie dotate di padiglioni in memory foam si adattano alla forma delle orecchie, offrendo un'aderenza morbida e confortevole che riduce la pressione sulla testa o sulle tempie. Un archetto regolabile permette di personalizzare la vestibilità delle cuffie, garantendo che rimangano saldamente in posizione senza causare disagio. Questi elementi sono fondamentali per prevenire l'affaticamento e garantire che le cuffie possano essere indossate per ore senza problemi.

Infine, la qualità del microfono è cruciale per la comunicazione chiara durante il gioco (sempre che non sfruttiate un microfono esterno). Un microfono con cancellazione del rumore è particolarmente utile in questo contesto, poiché elimina i suoni di fondo indesiderati, permettendo di trasmettere la propria voce in modo nitido e preciso. Questo è essenziale per coordinarsi efficacemente con i compagni di squadra e per garantire che le comunicazioni siano chiare anche in ambienti rumorosi.

Tra le tante cose, ora esistono headset in grado di avere il doppio collegamento wireless, vale a dire una funzionalità avanzata che permette agli utenti di connettere le cuffie a due dispositivi contemporaneamente tramite due diverse tecnologie wireless, tipicamente Bluetooth e una connessione wireless a 2.4 GHz. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi vuole utilizzare le cuffie per più applicazioni o dispositivi senza dover continuamente scollegare e ricollegare i dispositivi.

Immaginate di essere immerso in una sessione di gioco sul tuo PC, utilizzando la connessione a 2.4 GHz. Nel frattempo, il vostro smartphone, collegato via Bluetooth alle stesse cuffie, riceve una chiamata. Grazie alla funzionalità di doppio collegamento wireless, le cuffie vi notificano della chiamata in arrivo e vi permettono di rispondere direttamente, passando automaticamente l'audio del gioco in background. Una volta terminata la chiamata, l'audio del gioco ritorna in primo piano senza dover fare nulla.

A soli 46 euro è possibile trovare, per esempio, le Trust GXT 491W Fayzo, che oltre a garantire tutto ciò che ho descritto precedentemente.

Altri accessori e complementi utili

Un buon tappetino per il mouse e tastiera

Superficie liscia o ruvida? Solo per mouse o anche per tastiera? Non sottovalutate i tappetini, perché possono migliorarvi non di poco l'esperienza. In questo paragrafo ne parliamo in maniera approfondita.

Sembra strano, ma anche il tappetino per mouse e tastiera è molto importante. Innanzitutto vanno considerato vari aspetti che possono influire sulla qualità dell'esperienza di gioco. Un tappetino di qualità con una superficie liscia consente movimenti fluidi del mouse, riducendo l'attrito e migliorando la precisione. Questo è fondamentale per garantire che ogni movimento del mouse sia tradotto con esattezza sullo schermo, rendendo l'azione più reattiva e precisa.

La grandezza del tappetino è un altro fattore cruciale. Un tappetino extra-large può ospitare sia il mouse che la tastiera e sono quelli che preferisco, un po' come il Trust GXT 764 Glide-Flex XXL. Avere una dimensione maggiore offre più spazio per i movimenti ampi, che è particolarmente utile in giochi che richiedono movimenti rapidi e ampi del mouse. Questo permette di mantenere una superficie di gioco pulita e ordinata, evitando che la tastiera o il mouse si spostino durante l'uso. Oltretutto, il tappetino indicato, offre anche un'illuminazione iluminazione RGB integrata con Con 12 modalità di illuminazione, inclusi 8 colori statici e 4 effetti dinamici. Non migliora le prestazioni, ma certamente rende il tutto più gradevole.

Infine, da non dimenticare di valutare, è base antiscivolo: essenziale per garantire che il tappetino rimanga in posizione durante le sessioni di gioco più intense come negli sparatutto online. Una base antiscivolo previene movimenti indesiderati del tappetino, assicurando che rimanga fermo sul tavolo anche quando si eseguono movimenti bruschi o veloci. Questo assicura una superficie di gioco stabile e affidabile, permettendoti di concentrarti sul gioco senza preoccuparti che il tappetino si sposti.

Tappetino mouse e tastiera: GXT 764 Glide-Flex RGB XXL

Porta cuffie

Perfetti per mantenere ordinata la propria postazione. Cosa deve avere un buon porta cuffie? Siamo qui proprio per parlarvene.

Non è essenziale, ma vi ricordate quando poco sopra vi scrivevo che è essenziale tenere ordinata e pulita la postazione? Ecco, questo è il motivo per cui vi consiglio un porta cuffie.

Per quanto mi riguarda, mantenere le cuffie in ordine e a portata di mano è essenziale. Alcuni supporti per cuffie offrono persino funzionalità aggiuntive, come porte USB integrate per ricaricare dispositivi. Questa caratteristica è estremamente utile, poiché consente di mantenere tutti i dispositivi carichi senza dover cercare altre prese di corrente.

Oltre alla funzionalità, il design del porta cuffie gioca un ruolo importante nell'insieme estetico della postazione. Scegliere un supporto che si integri bene con il resto della postazione aggiunge un tocco estetico alla configurazione, migliorando l'aspetto complessivo della vostra area di gioco. Un porta cuffie ben scelto combina praticità ed eleganza, contribuendo a creare uno spazio di gioco organizzato e decisamente più piacevole.

Nel mio caso ho optato per il Trust GXT 265 Cintar, che offre un ottimo design, porte USB per la ricarica e persino led RGB (sì, amo gli RGB, ormai lo avrete capito).

Porta cuffie: Trust GXT 265 CINTAR

Webcam

Una webcam diventa molto utile, sia per lavorare sia per registrare video o andare in streaming. Dalla risoluzione agli fps, vi raccontiamo in maniera dettagliata che cosa guardare prima di valutare l'acquisto di una buona webcam.

La webcam è importante, non solo per l'uso personale o professionale, ma anche per chi vuole registrare video o andare in streaming. La risoluzione e la qualità video sono aspetti fondamentali da considerare. Una risoluzione di 1080p è generalmente adeguata per lo streaming di buona qualità, offrendo immagini chiare e nitide che soddisfano la maggior parte delle esigenze degli streamer e dei giocatori. Tuttavia, per coloro che cercano un'esperienza visiva ancora più dettagliata e professionale, una webcam con risoluzione 4K rappresenta la scelta ideale. Le webcam 4K offrono una qualità video superiore, rendendo le videochiamate e gli streaming più definite, il che è particolarmente utile per chi vuole mantenere un alto standard di produzione nei propri contenuti.

La webcam è importante, non solo per l'uso personale o professionale, ma anche per chi vuole registrare video

La scelta della webcam dipende anche dall'utilità specifica che se ne vuole fare, sia per lo streaming che per la chat. Per lo streaming, è importante optare per una webcam che non solo offra una buona risoluzione, ma anche un framerate sopra i 30fps. Inoltre, la presenza di un software di regolazione della luce può fare una grande differenza, permettendo di ottimizzare l'illuminazione anche in condizioni di scarsa luminosità e migliorando così la qualità complessiva del video.

Per le videochiamate e la chat, è altrettanto importante che la webcam offra funzionalità come l'autofocus. L'autofocus assicura che l'immagine rimanga nitida anche quando ci si muove davanti alla webcam, adattandosi rapidamente ai cambiamenti di distanza.

Microfono esterno

Non obbligatorio, ma molto utile se vogliamo gettarci negli streaming o nei video. In questo paragrafo vi forniremo diverse informazioni sulle caratteristiche principali da osservare prima di acquistare un microfono esterno.

Se come me preferite un microfono esterno per migliorare (di molto) l'audio, allora la scelta migliore è optare per un microfono esterno.

Uno dei principali vantaggi di un microfono esterno è la qualità audio significativamente migliore rispetto ai microfoni integrati nei laptop o nelle cuffie. I microfoni esterni sono progettati specificamente per catturare l'audio con maggiore chiarezza e dettaglio, riducendo al minimo i rumori di fondo e offrendo un suono più ricco e naturale.

Molti microfoni esterni sono dotati di tecnologie avanzate per la riduzione del rumore. Queste caratteristiche sono essenziali per eliminare i rumori di fondo indesiderati, come il rumore del ventilatore del computer, i suoni ambientali o l'eco, garantendo che la tua voce sia chiara e priva di disturbi.

I microfoni esterni sono progettati specificamente per catturare l'audio con maggiore chiarezza e dettaglio

Gli stessi offrono anche una maggiore versatilità in termini di configurazioni e personalizzazioni. Potete scegliere tra diverse tipologie di microfoni, come i microfoni a condensatore, dinamici o a nastro, ciascuno adatto a specifiche esigenze di registrazione. Inoltre, molti microfoni esterni permettono di regolare sensibilità, pattern di pickup (cardioide, omnidirezionale, bidirezionale) e altre impostazioni per adattarsi meglio all'ambiente e all'uso previsto.

Sono particolarmente utili per chi lavora in ambiti professionali come lo streaming, i podcast, le videoconferenze aziendali o la creazione di contenuti, l'utilizzo di un microfono esterno può aumentare notevolmente la percezione di professionalità. Un audio chiaro e di alta qualità può fare una grande differenza nel modo in cui i vostri contenuti vengono percepiti dal pubblico o dai colleghi.

Docking station, hub e supporti monitor

Una stazione di ricarica efficiente è essenziale per mantenere i dispositivi mobile e i controller sempre pronti all'uso. Le docking station offrono un modo pratico per organizzare e caricare più dispositivi contemporaneamente, mantenendo tutto ordinato e facilmente accessibile. Questo tipo di stazione non solo assicura che i dispositivi siano sempre carichi, ma riduce anche l'ingombro di cavi sulla scrivania, migliorando l'estetica complessiva del vostro spazio di gioco.

Gli accessori aggiuntivi, come gli hub USB, possono ulteriormente semplificare l'organizzazione della postazione. Un hub USB riduce il numero di cavi che devono essere collegati direttamente al PC, centralizzando le connessioni e facilitando la gestione dei dispositivi. Questo non solo mantiene la scrivania più ordinata, ma semplifica anche l'accesso alle porte USB per collegare e scollegare rapidamente periferiche come mouse, tastiere, cuffie e dispositivi di archiviazione.

Per quanto riguarda l'alimentazione, utilizzare una ciabatta con protezione contro le sovratensioni è fondamentale per proteggere i dispositivi da eventuali picchi di corrente. Questa protezione aggiuntiva assicura che i dispositivi elettronici siano al sicuro da danni elettrici, prolungandone la durata e garantendo un funzionamento stabile.

Una stazione di ricarica efficiente è essenziale per mantenere i dispositivi mobile e i controller sempre pronti all'uso.

Oltre a queste soluzioni di gestione e protezione, gli accessori aggiuntivi possono migliorare ulteriormente la vostra esperienza di gioco. Per esempio, i supporti per monitor, come i bracci articolati, offrono una maggiore flessibilità nell'organizzazione dello spazio di lavoro. Questi bracci permettono di regolare l'altezza, l'angolo e la distanza del monitor, migliorando l'ergonomia e riducendo l'affaticamento del collo e degli occhi. Assicurarsi che il monitor sia compatibile con i supporti VESA è importante per facilitare l'installazione su questi bracci articolati, offrendo una configurazione pulita e professionale.

Mobilio

La scrivania

La scrivania è senza dubbio uno degli acquisti più complicati. Ne esistono di svariati tipi e offrono caratteristiche diverse. Di seguito vi raccontiamo per bene tutte le differenze e cosa potrebbe essere utile in una scrivania gaming.

Quando si sceglie una scrivania per la propria postazione di gioco, le dimensioni e la forma sono aspetti cruciali da considerare per garantire comfort e funzionalità. Le scrivanie rettangolari rappresentano una scelta classica, adatte a molti tipi di configurazioni. Questa forma semplice si adatta facilmente a diversi spazi e offre un'ampia superficie di lavoro che può ospitare monitor, tastiera, mouse e altri accessori senza problemi. È ideale per chi ha un'area di gioco più limitata o preferisce un design più tradizionale. Per darvi un'idea, io lavoro da qualche settimana su questa Trust GXT 709W Luminus, che oltre a essere molto ampia, presenta illuminazione RGB laterale e una buona gestione dei cavi.

Ci sono anche le scrivanie a L, perfette per setup multi-monitor e spazi ampi. Questa configurazione consente di sfruttare al meglio gli angoli della stanza, offrendo una maggiore superficie di lavoro e facilitando l'organizzazione degli accessori. Le scrivanie a L sono particolarmente utili per i giocatori che utilizzano più monitor o che necessitano di spazio aggiuntivo per dispositivi come altoparlanti, console di gioco e altro. Questa forma permette anche di avere tutto a portata di mano, migliorando l'efficienza e il comfort durante le sessioni di gioco.

Le funzionalità aggiuntive della scrivania possono fare una grande differenza in termini di praticità e organizzazione. Per esempio, i cassetti sono un elemento prezioso per riporre accessori, cavi e altri piccoli oggetti, mantenendo la superficie di lavoro pulita e ordinata. Avere spazio per conservare questi elementi fuori dalla vista aiuta a ridurre il disordine e a creare un ambiente di gioco più piacevole alla vista.

Un altro aspetto da considerare è la gestione dei cavi. Scrivanie dotate di fori passacavi e canaline integrate permettono di nascondere i cavi dietro o sotto la scrivania, evitando grovigli e mantenendo l'area di lavoro ordinata. Questo non solo migliora l'estetica della postazione, ma facilita anche l'accesso ai cavi quando è necessario fare modifiche o aggiunte.

Le funzionalità aggiuntive della scrivania possono fare una grande differenza in termini di praticità e organizzazione.

La stabilità della scrivania è fondamentale, soprattutto se si utilizzano monitor di grandi dimensioni o accessori pesanti. Assicurarsi che la scrivania abbia una struttura robusta e piedini regolabili per adattarsi a pavimenti irregolari può prevenire oscillazioni e garantire una base solida per tutta l'attrezzatura di gioco.

L'altezza regolabile è un'altra caratteristica molto utile. Le scrivanie che permettono di regolare l'altezza offrono la possibilità di alternare tra una posizione seduta e una in piedi, migliorando il comfort e la salute posturale durante lunghe sessioni di gioco. Questa flessibilità consente di trovare la posizione ideale per mantenere una postura corretta e prevenire dolori alla schiena e al collo.

Tipi di scrivanie Esistono diversi tipi di scrivanie progettate specificamente per il gaming, ognuna con caratteristiche che favoriscono l'ergonomia: Scrivanie rettangolari : Classiche e versatili, queste scrivanie offrono ampio spazio per monitor, tastiera e accessori. Sono adatte a configurazioni più semplici e spazi limitati.

: Classiche e versatili, queste scrivanie offrono ampio spazio per monitor, tastiera e accessori. Sono adatte a configurazioni più semplici e spazi limitati. Scrivanie a L : Perfette per setup multi-monitor e spazi ampi. Sfruttano al meglio gli angoli della stanza, offrendo una maggiore superficie di lavoro e facilitando l'organizzazione degli accessori.

: Perfette per setup multi-monitor e spazi ampi. Sfruttano al meglio gli angoli della stanza, offrendo una maggiore superficie di lavoro e facilitando l'organizzazione degli accessori. Scrivanie con altezza regolabile: Consentono di alternare tra una posizione seduta e una in piedi, migliorando la postura e riducendo il rischio di problemi fisici associati a una sedentarietà prolungata.

Infine, la dimensione complessiva della scrivania dovrebbe essere scelta in base allo spazio disponibile nella stanza e alle proprie esigenze di gioco. Misurare accuratamente lo spazio e considerare la disposizione dei componenti aiuterà a creare una postazione di gioco efficiente e maggiormente confortevole.

Sedia da gaming

In questo paragrafo vi raccontiamo per bene cosa dovreste valutare quando acquistate una sedia da gaming. L'estetica conta, ma fino a un certo punto: riflettete anche su comodità, ergonomia e materiali.

Se si parla di sedia da gaming, l'aspetto principale da considerare è l'ergonomia e il supporto lombare, senza dubbio tra i fattori più importanti. Un buon supporto lombare è fondamentale per prevenire dolori alla schiena, sostenendo correttamente la parte inferiore della colonna vertebrale e promuovendo una postura sana. Le sedie ergonomiche sono progettate per favorire una postura corretta, riducendo la tensione muscolare e migliorando il comfort generale.

Il materiale della sedia è un'altra considerazione cruciale. Le sedie in pelle offrono un aspetto elegante e sono facili da pulire, rendendole ideali per chi cerca una soluzione pratica e stilisticamente gradevole. Tuttavia, le sedie in tessuto sono spesso più traspiranti e confortevoli, soprattutto durante le stagioni calde, poiché permettono una migliore circolazione dell'aria e riducono l'accumulo di calore. Nel mio caso sto utilizzando da orami diverso tempo la Trust GXT 714W Rūya in ecopelle bianca resistente all'usura.

L'imbottitura della sedia è un ulteriore elemento chiave per il comfort. Un'imbottitura in schiuma ad alta densità offre un supporto solido e duraturo, prevenendo l'affossamento e mantenendo la forma nel tempo. Alcune sedie da gaming includono (come nel caso della Trust GXT 714W Rūya) anche cuscini aggiuntivi per il supporto lombare e cervicale, che possono essere regolati o rimossi a seconda delle esigenze personali.

Tipi di sedie da gaming: Sedie ergonomiche : Progettate per supportare la colonna vertebrale e promuovere una postura corretta. Offrono regolazioni multiple per l'altezza, l'inclinazione dello schienale e i braccioli.

: Progettate per supportare la colonna vertebrale e promuovere una postura corretta. Offrono regolazioni multiple per l'altezza, l'inclinazione dello schienale e i braccioli. Sedie in pelle : Eleganti e facili da pulire, offrono un aspetto professionale e un buon supporto. Tuttavia, possono essere meno traspiranti rispetto ad altre opzioni.

: Eleganti e facili da pulire, offrono un aspetto professionale e un buon supporto. Tuttavia, possono essere meno traspiranti rispetto ad altre opzioni. Sedie in tessuto: Traspiranti e confortevoli, ideali per climi più caldi. Permettono una migliore circolazione dell'aria, riducendo l'accumulo di calore durante lunghe sessioni di gioco.

Le regolazioni disponibili sulla sedia sono altrettanto importanti per personalizzare il comfort. La possibilità di regolare l'altezza della sedia è essenziale per adattarla perfettamente alla scrivania, garantendo che i piedi siano ben appoggiati al pavimento e che le ginocchia siano ad un angolo di 90 gradi. I braccioli regolabili sono utili per fornire supporto alle braccia, riducendo la tensione su spalle e collo. La regolazione dell'inclinazione permette di reclinare lo schienale per trovare la posizione più comoda, che può essere particolarmente utile durante le pause o per rilassarsi tra una sessione di gioco e l'altra.

Un altro aspetto da considerare è il tipo di base e le ruote della sedia. Una base robusta in metallo o in plastica rinforzata garantisce stabilità e durabilità, mentre le ruote devono essere scorrevoli e adatte a diverse superfici, come moquette o pavimenti in legno. Le ruote gommate sono particolarmente utili per prevenire graffi sul pavimento e garantire un movimento fluido.

Una base robusta in metallo o in plastica rinforzata garantisce stabilità e durabilità

Valutate anche La larghezza e la profondità del sedile. Un sedile più ampio e profondo può offrire maggiore spazio e comfort, particolarmente utile per chi ha una corporatura più grande. Allo stesso tempo, è importante che la sedia fornisca un buon supporto laterale per mantenere una postura corretta.

Anche la traspirabilità del materiale di rivestimento può influenzare notevolmente il comfort, soprattutto durante le sessioni di gioco prolungate. Materiali come la rete traspirante possono offrire una maggiore ventilazione, mantenendo la schiena fresca e riducendo la sudorazione.

Problemi fisici derivanti da una cattiva postura

Una cattiva postura può causare una serie di problemi fisici. I più comuni includono dolori alla schiena, al collo e alle spalle, spesso dovuti alla mancanza di supporto lombare e a un'altezza della sedia o del monitor non corretta. Posizioni sbagliate delle braccia e dei polsi possono portare a sindromi del tunnel carpale e altre lesioni da stress ripetitivo. Inoltre, sedersi per lunghi periodi senza supporto adeguato può causare problemi di circolazione, affaticamento muscolare e, nel lungo termine, problemi più gravi come ernie del disco.

Infine, l'aspetto estetico della sedia non deve essere trascurato. Le sedie da gaming sono disponibili in una vasta gamma di colori e design, permettendo di scegliere un modello che si integri perfettamente con il resto della postazione di gioco e che rifletta la personalità del giocatore. Elementi come l'illuminazione RGB integrata o i loghi personalizzabili possono aggiungere un tocco di stile e rendere la sedia un elemento centrale della configurazione di gioco.

Sedia da gaming: Trust GXT 714W Rūya

Miglioramenti decorativi

Una volta adibita la vostra postazione da gaming con accessori primari e secondari, è tempo di passare all'abbellimento generale. Molti sottovalutano l'idea di decorare la propria postazione, io non sono d'accordo: la scrivania è il vostro luogo di benessere e va curato nei minimi particolari.

Illuminazione

Le luci sono sempre essenziali in una postazione gaming, oltre ad abbellire, aiutano anche con la vista negli ambienti bui. Vediamo insieme qualche suggerimento.

L'illuminazione RGB svolge un ruolo molto importante. Le strisce LED sono particolarmente efficaci per aggiungere effetti di luce personalizzati alla vostra postazione di gioco. Posizionabili dietro il monitor o sotto la scrivania, queste strisce possono creare un'illuminazione ambientale che non solo migliora l'estetica dello spazio, ma può anche ridurre l'affaticamento visivo durante le sessioni di gioco notturne.

Il controllo dell'illuminazione RGB è reso spesso molto semplice e intuitivo grazie ai diversi software delle aziende. Alcuni di questi programmi permettono di sincronizzare l'illuminazione persino con il gameplay, creando effetti che reagiscono in tempo reale alle azioni nel gioco. Questa sincronizzazione può migliorare l'immersione, facendo sì che l'illuminazione cambi in base agli eventi del gioco, come esplosioni o cambiamenti di ambiente.

L'illuminazione RGB svolge un ruolo molto importante.

Oltre all'illuminazione RGB, le luci ambientali contribuiscono a creare un'atmosfera piacevole e funzionale. Le lampade da tavolo, ad esempio, offrono un'illuminazione diretta e regolabile, perfetta per illuminare specifiche aree della scrivania o per leggere documenti senza affaticare gli occhi. Le lampade da pavimento, invece, sono ideali per creare un'atmosfera accogliente e diffusa, aggiungendo un tocco di eleganza e comfort alla stanza.

L'adozione di luci intelligenti rappresenta un ulteriore passo avanti nella personalizzazione dell'illuminazione. Queste luci possono essere controllate tramite assistenti vocali come Alexa, Google Assistant o Siri, permettendo di regolare l'intensità, il colore e gli effetti luminosi con semplici comandi vocali. Questa integrazione rende l'illuminazione della tua postazione di gioco non solo funzionale, ma anche estremamente flessibile e facile da gestire.

Altre decorazioni

Una stanza ben decorata aiuta il benessere mentale e favorisce un'estetica della stanza nettamente migliore. In questo paragrafo vi diamo qualche consiglio su cosa mettere per migliorare la vostra postazione (basta non esagerare).

Poster e statuette possono giocare un ruolo fondamentale nel creare un ambiente che rispecchia le vostre passioni o i vostri. I poster, per esempio, sono un modo carino per rappresentare giochi o film preferiti. Posizionati strategicamente sulle pareti, possono trasformare una stanza anonima in uno spazio vibrante e tematico. Sia che si tratti di poster di giochi iconici, di film cult o di illustrazioni artistiche legate ai vostri interessi, questi elementi visivi aggiungono carattere e personalità al vostro spazio di gioco.

Le statue e le action figure rappresentano un'altra dimensione della decorazione tematica. Le statue di personaggi famosi dei vostri giochi preferiti, posizionate su scaffali o scrivanie, aggiungono un livello di dettaglio e profondità alla vostra postazione. Le action figure, spesso articolate e ricche di dettagli, possono essere esposte in pose dinamiche, creando diorami che evocano scene memorabili dei giochi o film a cui sono ispirate.

Io sono un grande appassionato di Paperino e Halo (sì, due saghe non particolarmente coerenti fra loro) e ho deciso di posizionare due piccole figure di Paperino sulla Scrivania e ho la stanza ricca di oggettistica a tema Halo e LEGO. Insomma, mi fa stare bene con me stesso e migliora di molto l'estetica della postazione.

Ordine e pulizia

Se volete una bella postazione, allora dovete essere pronti a prendervene cura. In questo paragrafo vi diamo qualche suggerimento su come tenere pulita e in ordine la vostra zona gaming.

Un aspetto cruciale per mantenere una postazione di gioco funzionale e piacevole è l'organizzazione dei cavi. Utilizzare clip e fascette è un metodo efficace per tenere i cavi ordinati e raggruppati, evitando grovigli e facilitando la gestione dei collegamenti tra i vari dispositivi. Questi piccoli accessori permettono di organizzare i cavi in modo semplice e veloce, garantendo che tutto sia al suo posto e riducendo il rischio di danni o disconnessioni accidentali.

Le canaline per cavi rappresentano un'altra soluzione eccellente per mantenere l'ordine. Queste canaline adesive possono essere applicate lungo il bordo della scrivania o dietro il monitor, nascondendo i cavi alla vista e contribuendo a creare un ambiente di gioco più pulito e ordinato. Le canaline aiutano a dirigere i cavi lungo percorsi definiti, evitando che si disperdano e creando un aspetto più professionale e organizzato.

L'uso di fori e canaline integrati nella scrivania può migliorare ulteriormente l'organizzazione dei cavi. Questi sistemi permettono di far passare i cavi attraverso la scrivania, nascondendoli efficacemente e mantenendo l'area di lavoro libera da ingombri. I fori strategicamente posizionati consentono di gestire facilmente i cavi di alimentazione, di rete e delle periferiche, riducendo il disordine e migliorando l'accessibilità.

Le canaline per cavi rappresentano un'altra soluzione eccellente per mantenere l'ordine

La pulizia è un altro elemento essenziale per mantenere una postazione di gioco dall'aspetto soddisfacente. Oltre a tenere i cavi organizzati, è importante assicurarsi che la superficie della scrivania sia sempre pulita e priva di polvere. La polvere non solo compromette l'estetica dello spazio, ma può anche influire sulle prestazioni dei dispositivi, accumulandosi all'interno dei componenti elettronici. Pulire regolarmente la scrivania, i dispositivi e i cavi contribuisce a mantenere un ambiente di lavoro sano e a prolungare la vita utile del vostro hardware.

Seguendo questa guida dettagliata, sarete in grado di creare una postazione da gaming che non solo soddisfi tutte le vostre esigenze, ma che sia anche comoda e piacevole da utilizzare. Buona realizzazione!