Come regolare la propria sedia gaming nel modo migliore

L'immagine del gamer moderno è spesso associata a una postazione dominata da luci RGB, periferiche performanti e, immancabilmente, una sedia da gaming (qui potete trovare una vasta selezione di sedie) dal design accattivante, spesso ispirato ai sedili delle auto da corsa. Queste sedie, con le loro forme avvolgenti e i colori vivaci, sono diventate un'icona culturale. Tuttavia, al di là dell'impatto visivo, il vero valore di una buona sedia da gaming risiede nella sua capacità di offrire supporto ergonomico durante le lunghe ore trascorse davanti allo schermo.

Possedere una sedia ergonomica, però, è solo metà dell'equazione. Troppo spesso, l'investimento in una sedia di qualità viene vanificato da una regolazione scorretta o, peggio ancora, inesistente. Lasciare la sedia nelle impostazioni di fabbrica o regolarla "a sensazione" senza comprendere i principi ergonomici sottostanti può portare non solo a un comfort poco ottimale, ma anche a fastidi muscolari, dolori articolari (specialmente a schiena, collo e spalle) e una riduzione della concentrazione e delle prestazioni nel lungo periodo.

Questa guida si propone di andare oltre la semplice descrizione delle leve e delle manopole, spiegando il perché e il come di ogni regolazione, fornendovi le conoscenze necessarie per trasformare la vostra sedia da gaming da semplice elemento d'arredo a strumento attivo per il vostro benessere e la vostra performance ludica (o lavorativa, dato che molte postazioni sono ormai ibride). Imparare a regolare correttamente la propria sedia non è un optional, ma un passo fondamentale per prendersi cura della propria salute e godersi appieno ogni sessione di gioco.

Come iniziare a regolare la sedia da gaming?

Ogni processo di regolazione ergonomica dovrebbe iniziare da un punto fermo, un riferimento rispetto al quale calibrare tutto il resto. Nel caso della sedia, questo punto di partenza è quasi sempre l'altezza della seduta. Questa regolazione è cruciale perché determina la posizione delle gambe e dei piedi, influenzando la circolazione sanguigna e l'allineamento generale del corpo rispetto alla scrivania. L'obiettivo primario è raggiungere una posizione in cui i piedi siano completamente appoggiati a terra, senza penzolare o senza dover stare sulle punte. Contemporaneamente, le ginocchia dovrebbero formare un angolo di circa 90 gradi, o leggermente superiore (fino a 100-110 gradi), con le cosce approssimativamente parallele al pavimento.

Per trovare l'altezza corretta, sedetevi il più indietro possibile sulla sedia, appoggiando bene la schiena allo schienale. Azionate la leva (solitamente posta sotto il lato destro della seduta) per regolare l'altezza: se siete seduti, la sedia scenderà; se vi alzate leggermente scaricando il peso, salirà. Cercate il punto in cui i vostri piedi poggiano comodamente a terra e le ginocchia formano l'angolo desiderato.

È fondamentale considerare l'altezza della seduta in relazione all'altezza della scrivania. Una volta trovata l'altezza corretta per i piedi e le ginocchia, verificate la posizione delle braccia rispetto al piano di lavoro (ne parleremo nel dettaglio più avanti). Se, per mantenere una postura corretta delle braccia rispetto alla scrivania, siete costretti ad alzare la sedia al punto che i piedi non toccano più terra, allora la scrivania è probabilmente troppo alta per voi. In questo caso, la soluzione ideale non è compromettere l'altezza della seduta, ma utilizzare un poggiapiedi per garantire il giusto supporto plantare, mantenendo l'angolo corretto delle ginocchia e delle caviglie.

Ignorare questo aspetto può portare a una pressione eccessiva sulla parte posteriore delle cosce, ostacolando la circolazione, o a una postura scorretta delle gambe. Regolare correttamente l'altezza è la base su cui costruire l'intera configurazione ergonomica.

Come regolare l'altezza della sedia da gaming?

La regolazione dell'altezza è solitamente gestita da una leva situata sotto la parte destra della seduta. Per abbassare la sedia, rimanete seduti applicando il vostro peso e tirate la leva verso l'alto; la sedia scenderà pneumaticamente.

Rilasciate la leva una volta raggiunta l'altezza desiderata. Per alzare la sedia, scaricate parzialmente o completamente il vostro peso (alzandovi leggermente) e tirate la leva verso l'alto; la sedia salirà. Rilasciate la leva all'altezza voluta. L'obiettivo è trovare quella posizione in cui i piedi poggiano completamente piatti sul pavimento (o su un poggiapiedi se necessario), le ginocchia sono piegate a circa 90 gradi e le cosce sono parallele al suolo. Questa regolazione va fatta come primo passo e verificata in relazione all'altezza della scrivania per la corretta posizione delle braccia.



Come trovare la profondità giusta per una sedia da gaming?

Non tutte le sedie da gaming offrono questa possibilità, ma nei modelli di fascia medio-alta è talvolta presente una leva o un meccanismo (spesso sotto la parte anteriore della seduta o lateralmente) che permette di far scorrere la seduta avanti o indietro rispetto allo schienale. Questa regolazione della profondità della seduta è importante per garantire un supporto adeguato alle cosce senza creare punti di pressione scomodi o dannosi.

L'obiettivo è avere la maggior parte della coscia supportata dalla seduta, ma lasciando un piccolo spazio libero tra il bordo anteriore della seduta stessa e la parte posteriore delle ginocchia (la fossa poplitea). Una regola empirica, spesso citata come "regola del pugno" o "delle tre dita", suggerisce di lasciare uno spazio di circa due o tre dita (o un pugno chiuso di traverso) tra la fine della seduta e l'incavo del ginocchio.

Perché questo spazio è importante? Se la seduta è troppo profonda e preme contro la parte posteriore delle ginocchia, può ostacolare la circolazione sanguigna nelle gambe e causare intorpidimento o formicolio. Se, al contrario, la seduta è troppo corta, le cosce non ricevono un supporto adeguato, portando a una maggiore pressione sui glutei e potenzialmente a una postura scorretta.

La profondità ideale permette quindi di distribuire il peso corporeo in modo uniforme, massimizzare il contatto della schiena con lo schienale (poiché non si è costretti a sedersi più avanti per liberare le ginocchia) e garantire una buona circolazione. Se la vostra sedia lo permette, sperimentate con questa regolazione finché non trovate il punto in cui le cosce sono ben supportate ma le ginocchia sono libere da qualsiasi pressione dal bordo della seduta.

L'Inclinazione dello schienale

Lo schienale è il componente principale per il supporto della colonna vertebrale. Quasi tutte le sedie da gaming offrono la possibilità di regolare l'angolo di inclinazione dello schienale indipendentemente dalla seduta, tramite una leva solitamente posta sul lato (spesso il destro, simile a quella dei sedili delle auto). Trovare l'angolo giusto è fondamentale per mantenere una postura corretta e confortevole.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, una posizione perfettamente eretta a 90 gradi non è sempre l'ideale per periodi prolungati, poiché può aumentare la pressione sui dischi intervertebrali lombari. Gli esperti di ergonomia consigliano spesso un angolo leggermente reclinato, tra i 100 e i 110 gradi, per una postura di lavoro o gioco generale. Questa leggera inclinazione all'indietro aiuta a scaricare parte del peso corporeo sullo schienale, riducendo lo sforzo della muscolatura della schiena e la pressione sui dischi.

Tuttavia, l'angolo ottimale può variare a seconda dell'attività. Per compiti che richiedono massima concentrazione e interazione (come giocare a un FPS competitivo o scrivere), potrebbe essere preferibile una posizione leggermente più verticale (ma comunque non rigidamente a 90 gradi). Per momenti di relax, visione di filmati o sessioni di gioco più tranquille, è possibile reclinare ulteriormente lo schienale, arrivando anche a 120-130 gradi o più (molte sedie da gaming permettono inclinazioni notevoli, fino a 180 gradi, anche se l'utilità pratica di una posizione completamente sdraiata è discutibile e potenzialmente instabile).

È importante anche considerare il concetto di "seduta dinamica". Il nostro corpo non è fatto per rimanere immobile nella stessa posizione per ore. Anche con la sedia perfettamente regolata, è benefico cambiare leggermente l'angolo dello schienale di tanto in tanto, o utilizzare la funzione di inclinazione libera (se disponibile e con la tensione correttamente regolata) per muoversi dolcemente. La maggior parte delle sedie permette di bloccare l'inclinazione dello schienale (Tilt Lock) nell'angolo desiderato tramite la stessa leva di regolazione o una leva separata. Sperimentate diversi angoli per diverse attività e trovate quelli che vi offrono il miglior supporto e comfort, ricordandovi di non rimanere fossilizzati in un'unica posizione troppo a lungo.

Qual è l'inclinazione corretta per la sedia da gaming?

Non esiste un unico angolo "corretto" per tutti e per tutte le situazioni. Tuttavia, per un uso generale (gioco, lavoro al computer), un'inclinazione dello schienale compresa tra 100 e 110 gradi rispetto alla seduta è spesso raccomandata dagli ergonomisti. Questa leggera reclinazione riduce la pressione sulla zona lombare rispetto a una postura rigidamente verticale a 90 gradi. Per attività che richiedono maggiore attenzione e una postura più attiva, un angolo leggermente più vicino ai 90 gradi (es. 95-100 gradi) può essere preferibile.

Per il relax o la visione di contenuti multimediali, angoli maggiori (120 gradi o più) possono essere confortevoli. L'importante è che lo schienale supporti adeguatamente l'intera lunghezza della schiena nell'angolo scelto e che si eviti di mantenere la stessa identica inclinazione per periodi eccessivamente lunghi, favorendo invece piccoli aggiustamenti e movimenti (seduta dinamica).

Il supporto lombare

Una delle aree più critiche per il comfort e la salute a lungo termine è la zona lombare, la parte bassa della schiena che presenta una naturale curvatura verso l'interno (chiamata lordosi lombare). Mantenere questa curva naturale mentre si è seduti è fondamentale per prevenire dolori e tensioni. Le sedie da gaming affrontano questo problema con diverse soluzioni di supporto lombare. La più comune, specialmente nei modelli di fascia medio-bassa, è un cuscino lombare separato, solitamente fissato con cinghie elastiche allo schienale. Altri modelli, più sofisticati, integrano un supporto lombare regolabile direttamente nello schienale, che può essere aggiustato in altezza e/o in profondità (quanto sporge verso l'esterno) tramite manopole o leve.

Indipendentemente dal tipo, l'obiettivo è lo stesso: fornire un supporto mirato che colmi lo spazio tra la parte bassa della schiena e lo schienale, aiutando a mantenere la curva lordotica naturale. Se si utilizza un cuscino separato, è cruciale posizionarlo correttamente: deve trovarsi proprio nell'incavo della zona lombare, non troppo in alto sulla schiena né troppo in basso sui glutei.

Sperimentate con l'altezza finché non sentite un supporto confortevole ma deciso proprio in quella curva. Se il supporto è integrato e regolabile, dedicate tempo a trovare l'altezza e la profondità (o la "pressione") ideali. Un supporto lombare efficace non deve dare la sensazione di essere "spinti in avanti" in modo innaturale, ma piuttosto di "riempire un vuoto" e sostenere la curva esistente. Un supporto mal posizionato o eccessivamente pronunciato può essere controproducente e causare esso stesso disagio. Se il cuscino fornito con la sedia risulta troppo ingombrante o scomodo, non esitate a rimuoverlo o a sostituirlo con un supporto lombare ergonomico acquistato separatamente che si adatti meglio alla vostra conformazione fisica.

Dove posizionare il cuscino lombare della sedia gaming?

Il corretto posizionamento del cuscino lombare è essenziale per la sua efficacia. Deve essere collocato nella parte bassa della schiena, precisamente all'altezza della naturale curva verso l'interno (lordosi lombare).

Non deve essere posizionato troppo in alto, a metà schiena, né troppo in basso, appoggiato sul sedile o sui glutei. L'obiettivo è che il cuscino "riempia" delicatamente l'arco lombare, fornendo supporto senza creare una pressione eccessiva o una sensazione innaturale. Potrebbe essere necessario fare diverse prove, spostandolo leggermente su e giù tramite le cinghie elastiche (se presenti), finché non si trova il punto esatto in cui si percepisce un sostegno confortevole che aiuta a mantenere la schiena allineata allo schienale senza forzature. Se il supporto è integrato e regolabile in altezza, il principio è lo stesso: regolatelo finché non sentite il supporto agire proprio sulla curva lombare.

I Braccioli

Spesso trascurati o regolati in modo approssimativo, i braccioli svolgono un ruolo ergonomico fondamentale nel ridurre la tensione su spalle, collo e braccia. Le sedie da gaming moderne offrono solitamente braccioli con molteplici possibilità di regolazione, spesso descritte con sigle come "2D", "3D" o "4D", che indicano il numero di direzioni in cui possono muoversi. Comprendere come regolare ciascuna dimensione è cruciale.

La regolazione più importante è l'altezza (la prima "D"). L'obiettivo è posizionare i braccioli in modo che, con le spalle completamente rilassate (non sollevate verso le orecchie né lasciate cadere verso il basso), gli avambracci possano appoggiarvisi delicatamente formando un angolo di circa 90 gradi al gomito. I braccioli non devono essere così alti da costringervi a sollevare le spalle, né così bassi da non fornire alcun supporto, lasciando il peso delle braccia a gravare sulle spalle e sul collo. L'altezza ideale dei braccioli è spesso leggermente al di sotto del livello del gomito quando il braccio è rilassato lungo il fianco, permettendo un appoggio naturale quando si portano le mani sulla tastiera, sul mouse o sul controller. Questa altezza va regolata in coordinazione con l'altezza della seduta e quella della scrivania: idealmente, gli avambracci appoggiati sui braccioli dovrebbero essere all'incirca alla stessa altezza del piano di lavoro o della tastiera.

La seconda dimensione è spesso la larghezza (movimento laterale dentro/fuori). I braccioli dovrebbero essere posizionati in modo da permettere alle braccia di rimanere vicine ai fianchi, in una posizione naturale e rilassata, senza doverle allargare eccessivamente (posizione abdutta) per raggiungere i braccioli stessi. Avvicinare i braccioli al corpo aiuta a mantenere una postura più composta.

La terza dimensione è la profondità (movimento avanti/indietro). Questa regolazione permette di posizionare il supporto esattamente sotto l'avambraccio, senza che il bracciolo urti contro il bordo della scrivania quando ci si avvicina, o risulti troppo arretrato per fornire un sostegno efficace durante la digitazione o l'uso del mouse. Idealmente, dovreste poter appoggiare comodamente gran parte dell'avambraccio senza impedimenti.

Infine, la quarta dimensione è la rotazione o pivot (angolo verso l'interno/esterno). Questa regolazione permette di angolare la superficie del bracciolo per seguire l'orientamento naturale delle braccia quando si utilizzano specifiche periferiche. Ad esempio, si potrebbero angolare leggermente verso l'interno quando si digita sulla tastiera, o verso l'esterno quando si impugna un mouse con una presa più larga.

Non tutte le sedie offrono tutte e quattro le regolazioni. Quelle 3D potrebbero mancare della larghezza o della profondità, quelle 2D solo di altezza e larghezza/profondità/pivot. Verificate quali regolazioni offre la vostra sedia e sfruttatele al massimo per trovare la posizione che minimizza la tensione su spalle e collo. Ricordate: i braccioli servono a sostenere il peso delle braccia in modo passivo, non devono essere usati come leva per alzarsi dalla sedia, né devono costringere a posture innaturali.

Come regolare i braccioli della sedia da gaming?

La regolazione ottimale dei braccioli è un processo multi-dimensionale (letteralmente, se avete braccioli 4D!). Iniziate con l'altezza: sedetevi dritti con le spalle rilassate e regolate l'altezza finché i braccioli non sfiorano appena la parte inferiore dei vostri gomiti (piegati a 90°). Gli avambracci dovrebbero poter riposare sui braccioli senza che le spalle si sollevino.

Successivamente, regolate la larghezza (se possibile) per portare i braccioli vicini ai fianchi, in modo che le braccia siano parallele al corpo. Poi, aggiustate la profondità (avanti/indietro) per far sì che il supporto sia sotto l'avambraccio senza interferire con la scrivania. Infine, utilizzate la rotazione (pivot) per angolare i braccioli in modo che si allineino naturalmente alla posizione delle vostre braccia mentre usate la tastiera, il mouse o il controller. Potrebbe essere necessario fare piccoli aggiustamenti iterativi tra queste regolazioni e in relazione alla vostra posizione rispetto alla scrivania per trovare il setup perfetto.

Il poggiatesta o cuscino cervicale

Molte sedie da gaming includono un poggiatesta integrato o, più frequentemente, un cuscino cervicale separato, simile a quello lombare, fissato con cinghie elastiche nella parte alta dello schienale. La sua funzione è quella di supportare la naturale curva del collo (lordosi cervicale), fornendo un appoggio per la testa e riducendo la tensione sui muscoli cervicali. Tuttavia, la sua utilità e il suo corretto utilizzo dipendono molto dalla postura adottata.

Questo supporto è particolarmente utile quando si assume una posizione reclinata, ad esempio per guardare un film, rilassarsi o durante sessioni di gioco meno intense con lo schienale inclinato all'indietro. In questi casi, il cuscino cervicale può effettivamente colmare lo spazio tra il collo e lo schienale, fornendo un sostegno confortevole e prevenendo la caduta della testa all'indietro o posizioni scomode.

Al contrario, quando si mantiene una postura più eretta o leggermente inclinata in avanti per attività che richiedono concentrazione (come scrivere o giocare a titoli competitivi), il cuscino cervicale potrebbe risultare controproducente. Se è troppo spesso o posizionato male, può spingere la testa in avanti in una posizione innaturale ("tech neck"), causando tensione invece di alleviarla. In queste posture attive, spesso è meglio mantenere il collo allineato con la colonna vertebrale senza un supporto aggiuntivo, o assicurarsi che il cuscino sia posizionato molto in basso, quasi a supporto della base del cranio, senza forzare la testa in avanti.

Se utilizzate un cuscino cervicale, sperimentate con la sua altezza per trovare il punto in cui sostiene delicatamente la curva del collo senza spingere la testa. Se lo trovate scomodo o notate che vi costringe a una postura innaturale quando siete seduti dritti, non esitate a rimuoverlo. Non è un componente ergonomico indispensabile per tutti e in tutte le situazioni come lo è, ad esempio, un buon supporto lombare.



Tensione di inclinazione e blocco

Oltre alla regolazione dell'angolo dello schienale, molte sedie da gaming permettono all'intera seduta (o alla seduta e allo schienale insieme, a seconda del meccanismo) di inclinarsi liberamente all'indietro (rocking/tilt). Questa funzione favorisce la "seduta dinamica", permettendo piccoli movimenti che aiutano la circolazione e prevengono la rigidità. L'intensità di questo movimento è regolata dalla tensione di inclinazione (tilt tension), solitamente controllata da una grossa manopola posta sotto il centro della seduta.

Ruotando questa manopola (spesso in senso orario per aumentare la tensione, antiorario per diminuirla), si regola la resistenza che la sedia oppone all'inclinazione all'indietro. L'obiettivo è trovare una tensione tale che la sedia supporti il vostro peso senza "cadere" all'indietro troppo facilmente, ma che permetta comunque di dondolare dolcemente con un leggero impulso delle gambe o del corpo, tornando poi alla posizione di partenza senza sforzo eccessivo. Una tensione troppo bassa vi farà sentire instabili, mentre una tensione troppo alta renderà il movimento quasi impossibile. La regolazione ottimale dipende dal vostro peso corporeo e dalle vostre preferenze personali per il movimento.

Accanto alla regolazione della tensione, c'è quasi sempre una leva (talvolta la stessa dell'altezza, con un movimento dentro/fuori, o una leva separata) per il blocco dell'inclinazione (tilt lock). Questa funzione permette di bloccare la sedia nella posizione verticale (o talvolta in diverse posizioni intermedie di inclinazione), impedendo il dondolio. È utile quando si desidera una stabilità assoluta, ad esempio durante fasi di gioco molto intense o per compiti di precisione. Molti utenti preferiscono lasciare l'inclinazione libera con la tensione correttamente regolata per favorire il movimento, ma la possibilità di bloccarla aggiunge un ulteriore livello di personalizzazione.

Sebbene non siano elementi regolabili nel senso stretto, la base e le ruote della sedia da gaming sono fondamentali per la stabilità e la mobilità. La base, solitamente a stella a 5 punte, deve essere robusta e realizzata con materiali resistenti (nylon rinforzato o metallo) per sopportare il peso dell'utente e garantire che la sedia non si ribalti, specialmente quando reclinata. Le ruote (casters) sono altrettanto importanti e la loro idoneità dipende dal tipo di pavimento.

Esistono ruote progettate specificamente per pavimenti duri (come legno, piastrelle, laminato), spesso con un rivestimento più morbido (gomma o poliuretano) per non graffiare e offrire la giusta aderenza, e ruote per moquette o tappeti, solitamente realizzate in nylon più duro per scorrere meglio sulla superficie morbida. Utilizzare il tipo sbagliato di ruote può danneggiare il pavimento o rendere difficoltoso lo spostamento della sedia. Se le ruote fornite con la sedia non sono adatte al vostro pavimento, è possibile acquistarne separatamente di compatibili (verificando il diametro del perno di attacco). Assicurarsi che le ruote scorrano fluidamente e che la base sia stabile contribuisce al comfort e alla sicurezza complessiva.

Qual è il giusto processo di regolazione?

Regolare una sedia da gaming non è come assemblare un mobile IKEA seguendo le istruzioni una sola volta. È un processo iterativo e personale che richiede tempo, attenzione e ascolto del proprio corpo. Non esiste una "formula magica" valida per tutti, ma un approccio metodico può aiutare. Si consiglia generalmente di seguire un ordine logico:

Regolare l'altezza della seduta rispetto al pavimento (piedi a terra, ginocchia a 90°). Regolare la profondità della seduta (se possibile) per liberare le ginocchia. Regolare l'angolo dello schienale per trovare un supporto confortevole (es. 100-110°). Posizionare e/o regolare il supporto lombare per sostenere la curva naturale. Regolare l'altezza dei braccioli rispetto alle spalle rilassate e alla scrivania. Regolare le altre dimensioni dei braccioli (larghezza, profondità, pivot) per un allineamento naturale. Posizionare o regolare il poggiatesta/cuscino cervicale (principalmente per posture reclinate). Regolare la tensione di inclinazione per permettere un dondolio controllato. Utilizzare il blocco dell'inclinazione secondo necessità.

Dopo questa prima configurazione, utilizzate la sedia per un po' di tempo (almeno un'ora) prestando attenzione alle sensazioni del vostro corpo. Sentite tensione alle spalle? Forse i braccioli sono troppo alti o troppo bassi. Avvertite fastidio dietro le ginocchia? La seduta potrebbe essere troppo profonda. La parte bassa della schiena non si sente supportata? Rivedete la posizione del supporto lombare.

Non abbiate paura di fare micro-aggiustamenti. L'obiettivo è raggiungere uno stato di "neutralità confortevole", in cui la sedia supporta il corpo in modo quasi impercettibile, permettendovi di concentrarvi sul gioco o sul lavoro senza distrazioni dovute a posture scorrette o scomode. Questo processo potrebbe richiedere diversi giorni di prove e aggiustamenti per trovare il setup veramente ottimale per voi.

Quanto è importante la postura?

È fondamentale concludere sottolineando un aspetto cruciale: nessuna sedia, per quanto ergonomica e perfettamente regolata, può annullare completamente gli effetti negativi della sedentarietà prolungata. La sedia è uno strumento potente per promuovere una postura corretta e ridurre lo stress fisico, ma non è una panacea. È altrettanto importante coltivare buone abitudini posturali mentre si è seduti: evitare di incurvarsi in avanti ("slouching"), mantenere la testa allineata con la colonna vertebrale, utilizzare correttamente i supporti.

Ma soprattutto, è essenziale interrompere periodicamente la posizione seduta. La regola d'oro dell'ergonomia moderna è: "la migliore postura è la prossima postura". Alzatevi dalla sedia almeno ogni ora (idealmente anche più spesso, ogni 30-45 minuti), fate qualche passo, stiracchiatevi (stretching per collo, spalle, schiena, polsi, gambe), guardate lontano per riposare gli occhi. Bastano pochi minuti per riattivare la circolazione, allentare la tensione muscolare e dare sollievo alla colonna vertebrale.

Combinare una sedia ben regolata con una postura attiva e pause regolari è la strategia più efficace per prevenire dolori, migliorare il benessere generale e mantenere alti livelli di concentrazione e performance nel lungo periodo.

