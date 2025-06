Il mondo delle carte Pokémon sta vivendo una vera e propria emergenza contraffazione che nel 2024 ha raggiunto livelli senza precedenti. I dati di Catawiki, principale marketplace europeo specializzato in oggetti da collezione, rivelano un incremento del 172% delle carte respinte per sospetta falsificazione rispetto all'anno precedente, con centinaia di esemplari bloccati prima di raggiungere i collezionisti. Una crescita che riflette non solo l'espansione del mercato collezionistico, ma anche la crescente abilità dei falsari nel produrre imitazioni sempre più sofisticate.

La portata del fenomeno non stupisce gli addetti ai lavori: si tratta di un settore che vale milioni di euro e che cavalca l'onda nostalgica di intere generazioni, con carte che possono raggiungere quotazioni stellari nelle aste internazionali. D'altra parte, la trasformazione del mercato delle contraffazioni ha seguito di pari passo l'evoluzione tecnologica, rendendo sempre più difficile distinguere gli originali dalle copie.

La domanda crescente in tutta Europa ha alimentato un mercato parallelo di falsificazioni che sfrutta ogni debolezza del sistema di autenticazione. I falsari hanno imparato a studiare meticolosamente le aspettative dei collezionisti, replicando non solo le carte ma anche tutti quegli elementi che tradizionalmente venivano considerati garanzia di autenticità. Il risultato è un panorama in cui anche i collezionisti più esperti possono cadere in trappola.

Le nuove frontiere della falsificazione

Tra le tecniche più insidiose emerge la contraffazione delle custodie PSA, considerate il gold standard per l'autenticazione delle carte da collezione. I falsari sono riusciti a replicare queste custodie sigillate copiando etichette, codici QR e numeri di serie da carte autentiche, vendendole online per cifre irrisorie come 15 euro. I segnali rivelatori includono una plastica dall'aspetto anomalo, font incongruenti o loghi PSA con una brillantezza innaturale che tradisce la loro origine contraffatta.

La riproduzione della texture rappresenta un'altra sfida significativa per i collezionisti. Le carte moderne full-art o speciali possiedono caratteristiche tattili uniche che i falsari tentano di imitare attraverso sovrastampe o adesivi. Il metodo più efficace per smascherarle consiste nel confrontare fotografie scattate con il flash, dove la brillantezza innaturale diventa evidente.

Esempio di carta reale (sinistra) vs contraffatta (destra)

L'alterazione cromatica rimane una delle debolezze più persistenti delle contraffazioni. I falsari faticano ancora a replicare fedelmente i colori utilizzati da The Pokémon Company, in particolare i blu profondi e i rossi vivaci caratteristici del brand. Il retro della carta, specialmente il bordo blu e il colore della Pokéball, diventa quindi un indicatore prezioso: tonalità spente, sbiadite o alterate spesso denunciano una copia.

Purtroppo, l'evoluzione delle tecniche di contraffazione ha reso obsoleti molti metodi di verifica tradizionalmente considerati affidabili dai collezionisti. La presenza di un codice QR che rimanda al sito PSA non garantisce più l'autenticità, poiché questi codici possono essere facilmente copiati da annunci reali. Allo stesso modo, la presenza di texture non costituisce più una garanzia, dato che molte falsificazioni moderne utilizzano tecniche avanzate per simularla.

Particolarmente ingannevole risulta l'affidamento sui certificati di autenticità. Contrariamente a quanto molti credano, le carte Pokémon originali raramente vengono vendute con certificati di autenticità, rendendo la presenza di tali documenti più un segnale di allarme che una garanzia. Questa convinzione errata ha permesso ai truffatori di sfruttare le aspettative dei compratori meno esperti.

La sofisticazione raggiunta dalle contraffazioni moderne ha superato la capacità di qualsiasi checklist fai-da-te di garantire un'identificazione sicura. Texture convincenti, codici QR funzionanti e certificati dall'aspetto professionale possono ingannare anche occhi esperti se non supportati da una verifica specialistica approfondita.

La soluzione più efficace per navigare questo panorama complesso rimane l'affidarsi a marketplace verificati e piattaforme che impiegano esperti dedicati. Su Catawiki, per esempio, ogni carta Pokémon subisce un esame digitale condotto da specialisti interni che combinano tecnologia avanzata ed esperienza pluriennale nel settore, garantendo che solo gli esemplari autentici raggiungano le aste.