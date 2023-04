Indipendentemente da quale sia il vostro genere videoludico preferito, le cuffie da gaming giocano un ruolo fondamentale nella qualità della sessione. Che si tratti di un FPS, di un RPG o di horror come il recente Resident Evil 4 Remake, il suono è importantissimo nel rendere l’esperienza più completa e soddisfacente, e per quanto possiate avere una buona soundbar, nulla può battere un paio di cuffie.

Le cuffie da gaming si differenziano da quelle tradizionali proprio perché sono ottimizzate in modo da ottimizzare l’audio dei videogiochi, oltre a includere una serie di funzionalità utili per i gamer come il microfono incorporato. Nel mercato ne esistono però centinaia, se non migliaia, di modelli con caratteristiche e prezzi diversi: come scegliere, quindi, le cuffie da gaming ideali?

Nei prossimi paragrafi ci occuperemo di spiegarvi nel dettaglio tutto ciò che dovete sapere per orientarvi all’acquisto, cosicché possiate sapere esattamente cosa cercare al momento dell’acquisto e trovare il modello che rispecchia al meglio i vostri bisogni.

Vi invitiamo anche a leggere la versione di questo articolo dedicata ad altri due componenti fondamentali in un set-up da gaming, ovvero la scrivania e la sedia. Ciò detto, buona lettura!

INDICE

Wireless o via cavo

Una delle scelte più importanti che dovrete prendere durante l’acquisto di un paio di cuffie da gaming riguarda la connessione con la vostra piattaforma, che può essere con o senza cavo. Solo perché i modelli wireless costano di più viene naturale pensare che rappresentino in automatico la scelta migliore, ma vi sono in realtà pro e contro per entrambe le opzioni.

Il collegamento wireless elimina la possibilità di qualsiasi disturbo statico che potrebbe insorgere con la connettività 3.5, oltre a elidere l’ingombro dei cavi, che sono indubbiamente fastidiosi e spiacevoli da vedere e da sentire; c’è sempre, infatti, il rischio che si attorciglino attorno alla sedia o ad altre periferiche, rendendo l’aspetto della postazione più caotico.

Nonostante ciò, quasi tutte le cuffie da gaming wireless perdono in qualità audio: è molto più semplice ottenere un suono migliore con un modello via cavo, e per pareggiarlo quelle wireless devono costare veramente tanto. Inoltre, le cuffie wireless rischiano di abbandonarvi nel corso della sessione di gioco nel caso in cui vi scordiate di caricarle, lasciandovi in totale silenzio per la rimanenza del gameplay.

Insomma, non esiste un’opzione migliore tra wireless o via cavo, quindi tutto sta nella preferenza personale e nello scopo. Se il vostro obiettivo è quello di diventare dei videogiocatori professionisti sconsigliamo i modelli wireless, a meno che non vogliate spendere centinaia di euro; al contrario, se giocate occasionalmente e per puro intrattenimento, potrebbe essere la scelta giusta per voi.

Connettività

Nei paragrafi precedenti abbiamo parlato delle differenze tra cuffie da gaming via cavo e wireless, mentre ora ci concentreremo sulla seconda categoria. Molti pensano che i termini “Wireless” e “Bluetooth” siano sinonimi, ma in realtà molti modelli sono sì wireless, ma non presentano la connessione Bluetooth; al contrario, si connettono al PC o alla console attraverso un trasmettitore da collegare alla porta USB.

Questo comporta una minore flessibilità, dato che non potrete collegare le cuffie a dispositivi sprovvisti da una porta USB come lo smartphone o il tablet, ma d’altra parte vi sono dei vantaggi. La connessione wireless con trasmettitore ha infatti un ritardo di input decisamente inferiore rispetto a quella Bluetooth, garantendo dunque una migliore sincronizzazione tra audio e video.

Qualità del suono

Chiaramente, uno dei fattori più importanti da considerare quando si parla di cuffie è la qualità del suono, essendo il motivo principale per cui vengono utilizzate. Un’indicazione utile è data dalla grandezza dei driver posti in ciascun padiglione: più grandi sono, migliore sarà l’audio emesso (in linea generale, le cuffie da gaming presentano dei driver che vanno dai 25 ai 40 mm).

Il modo migliore per comprovare la qualità del suono di un paio di cuffie è, ovviamente, provarle, prestando attenzione a elementi come la nitidezza dell’audio e in particolar modo delle parole e delle note e alla potenza dei bassi. Riconoscerete immediatamente un prodotto scadente perché l’audio presenterà delle intermittenze, oppure un fruscio di fondo che rovinerà il suono trasmesso.

Le tipologie di audio

Nel momento dell’acquisto di un paio di cuffie da gaming incontrerete sicuramente tre termini legati alla tipologia di audio trasmesso: Stereo, Virtual Surround e 3 Dimensional Sound.

Un paio di cuffie Stereo trasmetterà l’audio semplicemente dagli speaker collocati a destra e a sinistra; il Virtual Surround invece altererà i suoni per dare l’impressione che provengano da più direzioni; infine, il 3 Dimensional Sound (o semplicemente 3D), vi darà la percezione che i suoni provengano esattamente dalla direzione da cui dovrebbero provenire nella realtà.

Chiaramente, il suono 3D è il migliore in assoluto ed è quello presente nelle cuffie PS5 di Sony, ma al momento pochi giochi supportano una tecnologia così innovativa. Al momento, un’ottima alternativa è il Virtual Surround, che vi offrirà comunque un’esperienza immersiva a 360°.

Comfort

Nel corso delle vostre sessioni di gioco vi ritroverete a indossare le cuffie anche per svariate ore di fila, quindi il comfort è fondamentale per non far insorgere dolore alle orecchie o alla testa a causa di un prodotto troppo stretto o troppo compressivo. Il nostro consiglio è quello di optare per cuffie da gaming con archetto regolabile e con padiglioni morbidi, magari imbottiti in memory foam e ricoperti in tessuto (più durevole e meno caldo della pelle sintetica).

Design

Per quanto indosserete molto probabilmente le cuffie dentro casa, dunque senza essere visti da nessuno, non c’è nulla di male nel desiderare un prodotto esteticamente bello. La maggior parte dei modelli presenta un design molto semplice, composto da una verniciatura a tinta unita (nella maggior parte dei casi nera o bianca), ma alcuni includono luci RGB oppure fantasie più originali, a tema con certi franchise o aziende.

Sta a voi, dunque, puntare sul modello che più è nelle vostre corde, anche se dovreste porre più importanza su aspetti come la qualità del suono e il comfort.

Microfono

Soprattutto se giocate online, utilizzerete spesso il microfono per parlare con i vostri amici, o semplicemente per comunicare con gli altri giocatori connessi alla vostra partita. È importante quindi che il microfono delle vostre cuffie da gaming trasmetta la vostra voce in modo chiaro e cristallino, meglio ancora se viene sfruttata la tecnologia di cancellazione del rumore per isolarvi dall’ambiente circostante.

Esistono principalmente due tipologie di microfoni nelle cuffie da gaming: quelli ad archetto, che possono a loro volta essere fissi oppure a scomparsa, e quelli integrati; nel secondo caso il microfono non sarà visibile dall’esterno, bensì, come per gli auricolari, sarà posto all’interno del padiglione, rappresentando dunque l’opzione ideale per chi utilizza le cuffie anche fuori casa.

Quanto costa un paio di cuffie da gaming?

Come per ogni periferica, il prezzo delle cuffie da gaming è molto variabile. Sul mercato troverete modelli venduti anche a 20 euro, mentre le opzioni più sofisticate possono superare anche i 200 euro. Ovviamente le fasce di prezzo più alte offriranno caratteristiche migliori, come il suono 3D, una connessione wireless stabile con una batteria ad alta capacità e una qualità audio migliore.

Nonostante ciò, la maggior parte delle soluzioni ottime sul mercato rientra in un range che va dai 50 ai 150 euro, quindi non faticherete a trovare il modello perfetto per il vostro budget.

Le migliori cuffie da gaming sul mercato