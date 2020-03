Cuffie per PS4, le migliori | Marzo 2020

Quali sono le migliori cuffie per PS4? Dai semplici effetti sonori che ancora oggi ricordiamo con grande nostalgia, la componente audio ha compiuto enormi passi in avanti negli ultimi anni, con suoni sempre più precisi e colonne sonore incessantemente più curate e mastodontiche. A beneficiarne sono stati soprattutto i titoli horror e gli sparatutto competitivi, poiché sfruttano pienamente anche la spazialità dei suoni, il cosiddetto “surround system.” Per quanto riguarda quest’ultimo punto, il dibattito è sempre molto accesso, sono in molti a chiedersi se valga veramente la pena investire su delle cuffie 7.1, o se invece due canali stereo siano più che sufficienti, dal momento che del resto abbiamo solamente due orecchie. Diciamo che la verità risiede proprio nel mezzo di queste affermazioni: se da una parte è vero che con delle cuffie è impossibile venire travolti da un sistema audio 7.1 a causa del fatto che i padiglioni sono solamente due, dall’altra bisogna ammettere che i dispositivi con il supporto a tale tecnologia abbiano un posizionamento del suono molto più preciso, per cui se siete giocatori competitivi rimangono la prima scelta. Stesso dicasi per altri generi, ai quali andrebbero aggiunti anche gli stealth game.

Detto ciò, bando alle ciance e cominciamo subito con i nostri consigli riguardanti le migliori cuffie per PS4

Le migliori cuffie per PS4

Le migliori cuffie per PS4 con cavo

Le cuffie Hyperx Cloud 2 sono una scelta praticamente perfetta per chi non teme dei semplici cavetti da avere attorno durante le sessioni di gioco. Costruiti con dei materiali capaci di non appesantire troppo i due padiglioni e l’archetto, questo device non solo risulta comodissimo a chi è sprovvisto di occhiali, ma anche chi li porta non accuserà alcun fastidio, a meno di non tenerlo in testa per periodi eccessivamente prolungati.

Le modalità di utilizzo sono sostanzialmente due: cavo jack da collegare al dualshock 4, oppure cavo USB da attaccare a una delle tante porte presenti su PlayStation 4. A seconda del tipo di collegamento scelto ci saranno delle differenze, considerando che dal momento in cui collegherete il dispositivo tramite USB, sfrutterete anche il telecomando, utile per regolare il volume dell’audio o del microfono. Sempre da questo piccolo telecomando potrete attivare anche il 7.1, che però non sempre funziona a dovere, poiché spesso e volentieri alcuni titoli – soprattutto le esclusive PlayStation – chiederanno direttamente dei device proprietari di Sony. Si tratta comunque di una rinuncia sopportabile, perché nella stragrande maggioranza di giochi l’audio è ben direzionato e di buona qualità. Nel caso siate dei patiti del multiplayer, sappiate che queste cuffie sono anche dotate di un microfono, la cui qualità non è però impeccabile, ma in ogni caso soddisfacente per comunicare con gli amici durante le partite.

Tutto ciò lo porterete a casa spendendo circa 100 euro, una spesa non eccessiva soprattutto considerando molti altri modelli sovraprezzati a causa del marchio.

Le migliori cuffie per PS4 wireless

Come discusso nel paragrafo precedente, acquistare dei device proprietari di Sony è un’ottima scelta. Avrete infatti accesso a dei preset audio preimpostati che miglioreranno notevolmente la qualità dei suoni in alcuni titoli, oltre a dei profili che ben si adattano ad ogni genere di gioco. Troverete tutto questo all’interno della comodissima “applicazione per cuffie” su PlayStation Store, contraddistinta, tra l’altro, da un download di piccolissime dimensioni.

Per quanto riguarda la qualità costruttiva, il prodotto si attesta su ottimi livelli e la grandezza dei padiglioni è sufficientemente ampia. La connettività è invece gestita con una chiavetta bluetooth da collegare a una delle porte USB della vostra PlayStation 4, un ricevitore che vi consentirà di utilizzarle in modalità wireless, permettendovi di spostarvi per la camera anche durante l’utilizzo, a patto di non esagerare con la distanza, altrimenti le cuffie verranno sconnesse. Per quanto riguarda il prezzo, al tempo parecchio proibitivo, oggi si aggira intorno ai 140 euro, cifra sicuramente notevole ma ben ripagata dalla qualità offerta dal dispositivo. Inoltre, nonostante il marchio lasci intendere un utilizzo esclusivo sulle piattaforme Sony, possono in realtà essere utilizzate anche sui dispositivi mobile e su PC.

Le migliori cuffie per PS4 economiche

La qualità dei suoni è fondamentale per apprezzare pienamente un videogioco, munirsi di cuffie di ottima qualità è quindi importante. Se proprio non avete nessuna intenzione di sborsare oltre 100 euro, il modello Recon 50P di Turtle Beach fa al caso vostro. Sia chiaro, non aspettatevi una qualità costruttiva impeccabile o una profondità dei suoni eccelsa, il tutto è sulla media.

Per collegare le cuffie alla vostra PlayStation 4, basterà attaccare il cavo jack al controller; per regolare l’audio e il microfono, invece, ci sono degli appositi pulsanti collocati accanto ai padiglioni, compreso il tasto per mutare completamente il microfono.

Il prodotto viene venduto a 40 euro circa, spesso anche a meno, per cui date un'occhiata ai link di riferimento.